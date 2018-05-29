Solingen'in 25. yılında en acı satırları yazdı

Almanya'da Neo-Nazilerin kundaklad\u0131\u011f\u0131 evde feci \u015fekilde hayatlar\u0131n\u0131 kaybeden be\u015f T\u00fcrk, bug\u00fcn an\u0131l\u0131yor.,Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel, T\u00fcrkiye D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Kuzey-Ren Westfalya Ba\u015fbakan\u0131 Armin Laschet ac\u0131lar\u0131 payla\u015fmak i\u00e7in Gen\u00e7 ailesinin yan\u0131na, D\u00fcsseldorf'a gitti.\r\n\r\n,Burada sald\u0131r\u0131da iki k\u0131z\u0131, iki torunu ve bir ye\u011fenini kaybeden Mevl\u00fcde Gen\u00e7 ve Durmu\u015f Gen\u00e7'le bir araya geldiler.\r\n\r\n,Zaman zaman g\u00f6zleri dolan Mevl\u00fcde Gen\u00e7'in ac\u0131s\u0131 y\u00fcz\u00fcne yans\u0131d\u0131.\r\n\r\n,Merkel, kurbanlar i\u00e7in a\u00e7\u0131lan deftere yazd\u0131.\r\n\r\n,Mevl\u00fcde Gen\u00e7 ve Durmu\u015f Gen\u00e7 de defterin ba\u015f\u0131na ge\u00e7tiler.\r\n\r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu, Mevl\u00fcde Gen\u00e7'in elini \u00f6pt\u00fc.\r\n\r\n,T\u00f6ren \u00f6ncesinde ise be\u015f ki\u015finin yan yana g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc mezarl\u0131kta dualar edildi.\r\n\r\n,Ac\u0131lar\u0131 ilk g\u00fcnk\u00fc gibi taze olan aile \u00fcyeleri, mezara \u00e7i\u00e7ekler b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\n,Solingen, 1990'da Do\u011fu ve Bat\u0131 Almanya'n\u0131n birle\u015fmesinin ard\u0131ndan \u00fclkenin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck trajedi olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Bonn Parlamentosu, sa\u011f partilerin bask\u0131s\u0131yla Almanya'n\u0131n liberal iltica yasalar\u0131n\u0131 kat\u0131la\u015ft\u0131rma karar\u0131n\u0131 onaylad\u0131ktan g\u00fcnler sonra neo-Nazi gruplar harekete ge\u00e7ti. 29 May\u0131s 1993'te, Solingen'in Mitte kasabas\u0131nda Gen\u00e7 ailesinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ev \u0131rk\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan kundakland\u0131.\r\n\r\n,\u00c7ocuk ve kad\u0131n be\u015f ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Hayat\u0131n\u0131 kaybeden 5 ya\u015f\u0131ndaki Saime gen\u00e7, 18 ya\u015f\u0131ndaki Hatice Gen\u00e7 , 9 ya\u015f\u0131ndaki H\u00fclya Gen\u00e7, 12 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fclistan \u00d6zt\u00fcrk ve 28 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fcrs\u00fcn \u0130nce ayn\u0131 ailenin \u00fcyesiydi.\r\n\r\n,14 ki\u015fiden \u00e7o\u011fu yaral\u0131 olarak kurtuldu ama baz\u0131lar\u0131n\u0131n durumu a\u011f\u0131rd\u0131. Mesela 15 ya\u015f\u0131ndaki Bekir Gen\u00e7, 30'dan fazla ameliyat ge\u00e7irmek zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Sald\u0131r\u0131y\u0131 d\u00fczenleyen 4 neo-Nazi ise d\u00f6nemin en y\u00fcksek hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131lar.\r\n\r\n,\u0130kinci D\u00fcnya Sava\u015f\u0131 sonras\u0131 Almanya'n\u0131n yeniden yap\u0131lanmas\u0131na giden 'ekonomik mucize'de b\u00fcy\u00fck paylar\u0131 olan T\u00fcrkiye k\u00f6kenli i\u015f\u00e7iler i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir travmayd\u0131 bu.