Son 7 yılımız kaldı! İşimizin yarısından fazlasını alacaklar!

Robotlar\u0131n gelecekte insan g\u00fcc\u00fcn\u00fcn yerini alaca\u011f\u0131 ve insanlar\u0131 i\u015flerinden edece\u011fine inan\u0131l\u0131rken, D\u00fcnya Ekonomik Formu\u2019nun (WEF) son ara\u015ft\u0131rmas\u0131na g\u00f6re, 2025 y\u0131l\u0131na kadar bug\u00fcnk\u00fc i\u015flerin yar\u0131s\u0131ndan fazlas\u0131n\u0131 robotlar \u00fcstlenecek.\r\n,Ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131 korkun\u00e7...,D\u00fcnya Ekonomik Formu\u2019nun (WEF) a\u00e7\u0131klad\u0131!,WEF makinelerin i\u015f y\u00fck\u00fc \u00fczerindeki etkisini i\u00e7eren son \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Euronews'in haberine g\u00f6re D\u00fcnya genelindeki bir\u00e7ok \u015firketin direkt\u00f6rleri ve \u00fcst d\u00fczey y\u00f6neticilerinin dahil edildi\u011fi ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re makineler, 2025 y\u0131l\u0131na kadar bug\u00fcnk\u00fc i\u015flerin y\u00fczde 52\u2019sini \u00fcstlenen bir konuma gelecek.\r\n,Forum ayr\u0131ca insanlar i\u00e7in \u201cyeni rollerin\u201d de ortaya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. Bu yeni rolde insanlar, makine ve bilgisayar programlar\u0131 ile nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 konusundaki yeteneklerini yenilemek zorunda kalacak.\r\n,\u0130svi\u00e7re merkezli uluslararas\u0131 ba\u011f\u0131ms\u0131z bir organizasyon olan WEF'in a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, \u201c2025 y\u0131l\u0131na kadar \u015fu andaki mevcut i\u015f yeri g\u00f6revlerinin yar\u0131s\u0131ndan fazlas\u0131 makineler taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilecek\u201d denildi.\r\n,WEF, makinelerin g\u00fcn\u00fcm\u00fczde \u00fcstlendi\u011fi i\u015f y\u00fck\u00fcn\u00fcn ise y\u00fczde 29 oldu\u011fu bilgisini payla\u015ft\u0131.\r\n,Ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, makinelerdeki ve algoritmalardaki h\u0131zl\u0131 de\u011fi\u015fimler ya da ortaya \u00e7\u0131kan sorunlar\u0131 gidermek i\u00e7in e\u015f zamanl\u0131 tasarlanan bilgisayar s\u00fcre\u00e7leri, \u201c\u015fu anla 2022 y\u0131l\u0131 aras\u0131nda 75 milyonun yerini alacak 133 milyon yeni roller olu\u015fturabilir\u201d.\r\n,WEF\u2019in ara\u015ft\u0131rmas\u0131na g\u00f6re robotlar, muhasebe, m\u00fc\u015fteri y\u00f6netimi, end\u00fcstri, posta ve sekreterlik sekt\u00f6rlerinde h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde insanlar\u0131n yerini alaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor.\r\n,Sat\u0131\u015f, pazarlama ve m\u00fc\u015fteri hizmetleri gibi \u201cinsan becerisi\u201d gerekli sekt\u00f6rlerde de makinelere duyulan ihtiya\u00e7 artabilir.\r\n, Son 7 y\u0131l kald\u0131! Elimizden alacaklar...