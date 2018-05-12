Son anket açıklandı! İşte oy oranı

ANAR, son anketini a\u00e7\u0131klad\u0131!\r\n,ANAR Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130brahim Uslu, Beyaz TV'de ekrana gelen Dinamit program\u0131na konuk oldu.\r\n,24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imler \u00f6ncesi siyasi partilerin son durumlar\u0131n\u0131n masaya yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programda; \u0130brahim Uslu elindeki anket sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.,AK Parti ile MHP'nin olu\u015fturdu\u011fu Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n oy oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 55 seviyesinde oldu\u011funu belirten \u0130brahim Uslu, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerde de Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n \u00f6nde oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,Uslu, "Se\u00e7imler ilk turda bitecek gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor" diyerek s\u00f6zlerini noktalad\u0131\r\n\r\n,.