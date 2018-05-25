Son ankette çarpıcı sonuçlar...

Mediar son anketini 22-23 May\u0131s tarihlerinde, 26 ilde 4 bin 268 ki\u015fiyle y\u00fcz y\u00fcze g\u00f6r\u00fc\u015ferek yapt\u0131. ,\u0130\u015fte y\u00fczde 1.5 hata pay\u0131yla sonucu a\u00e7\u0131klanan anketin sonu\u00e7lar\u0131\r\n,\u201c24 Haziran\u2019da hangi adaya oy vereceksiniz\u201d sorusuna \u2018AK Parti\u2019nin aday\u0131 Tayyip Erdo\u011fan\u2019 yan\u0131t\u0131 verenlerin oran\u0131 y\u00fczde 43,50.... \r\n,Erdo\u011fan\u2019\u0131 y\u00fczde 22.20 ile CHP\u2019nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce takip ediyor. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131radaysa y\u00fczde 19.31 ile \u0130Y\u0130 Parti aday\u0131 Meral Ak\u015fener bulunuyor.,Di\u011fer Cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131n oy oranlar\u0131ysa \u015f\u00f6yle: HDP aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f 12.79... \r\n,Ankette kat\u0131l\u0131mc\u0131lara hangi partiye oy verecekleri de soruldu. Buna g\u00f6re AK Parti, MHP ve BBP'den olu\u015fan Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131 tercih edenlerin oran\u0131 y\u00fczde 45.63. Sonu\u00e7lara g\u00f6re AK Parti y\u00fczde 39.61, MHP 5.31, BBP de y\u00fczde 0.71 oy al\u0131yor.,Saadet Partisi aday\u0131 Temel Karamollao\u011flu 1.61... Vatan Partisi aday\u0131 Do\u011fu Perin\u00e7ek 0.60...,.