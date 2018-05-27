Son bir haftada 49 terörist öldürüldü

18-24 May\u0131s tarihleri aras\u0131nda yurt i\u00e7inde ve s\u0131n\u0131r \u00f6tesi operasyonlarda toplamda 49 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fi bildirildi.,T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerince 18-24 May\u0131s'ta Diyarbak\u0131r, Mardin, Siirt ile Irak\u2019\u0131n kuzeyinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen operasyonlarda 49 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi.\r\n\r\n,Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131'n\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131ndan bu yana etkisiz hale getirilen ter\u00f6rist say\u0131s\u0131n\u0131n ise 4 bin 474 oldu\u011fu bildirildi.\r\n\r\nG\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin operasyonlar\u0131nda \u00e7ok say\u0131da ter\u00f6ristin etkisiz hale getirilmesi ve da\u011fa kat\u0131l\u0131m\u0131n azalmas\u0131 b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'y\u0131 da\u011f\u0131lma noktas\u0131na getirdi.\r\n\r\n\u00dclke genelinde ter\u00f6rle m\u00fccadeleyi aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcren g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri, PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlere adeta nefes ald\u0131rm\u0131yor.\r\n\r\n,Operasyonlarda \u00f6ld\u00fcr\u00fclenlerin yerine yeni eleman temin etmekte s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fanan b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc saflar\u0131na 2016'da 686, 2017'de 152 ter\u00f6rist kat\u0131l\u0131rken, bu say\u0131 2018'in ilk aylar\u0131nda 43'te kald\u0131.\r\n\r\n,\u00c7\u0131kmaza giren b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn bask\u0131 ve zulm\u00fcnden kurtulmak isteyen ter\u00f6ristler ise \u00e7areyi ka\u00e7makta buluyor.\r\n\r\nBu kapsamda 2016'da 466, 2017'de 429 ter\u00f6rist g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim oldu.\r\n\r\nY\u0131lba\u015f\u0131ndan bug\u00fcne kadar ise \u00f6rg\u00fctten ka\u00e7arak g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine s\u0131\u011f\u0131nan ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 115'e ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri, Mardin Nusaybin\u2019de hudut hatt\u0131ndaki birliklere sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda olduklar\u0131 tespit edilen silahl\u0131 b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 2 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,TSK'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ayr\u0131ca Irak'\u0131n kuzeyindeki bar\u0131nma alanlar\u0131ndan ka\u00e7an 5 ter\u00f6rist, \u015e\u0131rnak'\u0131n Silopi il\u00e7esinde g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim oldu\u011fu duyuruldu.