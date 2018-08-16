Son dakika! 6 bin yabancı yatırımcıya Türkiye çağrısı

Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n, 6 bin yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131yla telekonferans yoluyla toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ,Albayrak toplant\u0131da yat\u0131r\u0131mc\u0131lara T\u00fcrkiye'nin mali yap\u0131s\u0131ndan ve at\u0131lacak ad\u0131mlardan bahsederek yat\u0131r\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. ,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, telekonferans y\u00f6ntemiyle 6 bin yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131yla bulu\u015ftu.\r\n\r\n,Albayrak, "B\u00fct\u00fcn \u00fclke i\u00e7i zorluklar\u0131 anl\u0131yoruz ve fark\u0131nday\u0131z" diyerek, "Bu dalgalanma ile daha g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z" dedi.\r\n\r\n,- Bu dalgalanmalardan daha g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z\r\n\r\n,- Enflasyonu en k\u0131sa zamanda tek haneye d\u00fc\u015f\u00fcrmek istiyoruz.\r\n\r\n,- B\u00fct\u00fcn \u00fclke i\u00e7i zorluklar\u0131 anl\u0131yoruz ve fark\u0131nday\u0131z.\r\n\r\n,- \u015eu anda piyasa d\u00fczensizli\u011fiyle u\u011fra\u015f\u0131yoruz.\r\n\r\n,- T\u00fcrk bankac\u0131l\u0131k sistemi sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve g\u00fc\u00e7l\u00fc, a\u00e7\u0131k d\u00f6viz pozisyonu yok.\r\n\r\n,- \u015eirketler k\u0131sa vadeli y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckleri kar\u015f\u0131layabilecek pozisyonda.\r\n\r\n,- Bankalardan son d\u00f6nemde b\u00fcy\u00fck bir mevduat \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 ya\u015fanmad\u0131.\r\n\r\n,- FX bor\u00e7lanmas\u0131n\u0131 k\u0131sacak \u00f6nlemleri zaten alm\u0131\u015ft\u0131k.\r\n\r\n,- Bankac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc mevcut volatiliteyi y\u00f6netebilecek kapasitede, sekt\u00f6re destek verme konusunda teredd\u00fct etmeyece\u011fiz.\r\n\r\n,- T\u00fcrkiye y\u00fcksek kald\u0131rac\u0131 olan bir \u00fclke de\u011fil, bor\u00e7la ilk \u00e7eyrek itibariyle GSYH'nin y\u00fczde 137'si.\r\n\r\n,- Sermaye kontrolleri ajandam\u0131z da de\u011fil ve olmayacak.\r\n,- Bakanlardan g\u00fc\u00e7l\u00fc bir tasarruf plan\u0131 istedim.\r\n\r\n,- IMF ile ba\u011flant\u0131ya ge\u00e7me plan\u0131m\u0131z yok.\r\n\r\n- Yap\u0131sal reformlar \u00f6nceli\u011fimiz.\r\n\r\n- Yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131larla a\u00e7\u0131k ve \u015feffaf diyalog s\u00fcrecek.\r\n\r\n,- Halkbank'a ceza verilmesini beklemiyoruz. E\u011fer kamu bankalar\u0131n\u0131n yard\u0131ma ihtiyac\u0131 olur ise h\u00fck\u00fcmet arkalar\u0131nda durur.\r\n\r\n,Toplant\u0131n\u0131n etkisi piyasalara da h\u0131zla yans\u0131d\u0131. Toplant\u0131 ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 s\u0131ralar 5,81 seviyelerinde dola\u015fan dolar toplant\u0131dan \u00e7\u0131kan pozitif mesajlar ile d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7erek 5,70 seviyelerine kadar geriledi.\r\n\r\n,Telekonferansa bin civar\u0131nda kat\u0131l\u0131mc\u0131 beklenirken, 6 bin yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131 kay\u0131t yapt\u0131rd\u0131. Telekonferans g\u00f6r\u00fc\u015fmesi i\u00e7in kay\u0131tlar devam ederken, bu say\u0131n\u0131n, toplant\u0131 saatine kadar daha da artmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,G\u00f6r\u00fc\u015fme i\u00e7in daha \u00f6nce bug\u00fcne kadar ger\u00e7ekle\u015ftirilen telekonferans g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde sa\u011flanan kat\u0131l\u0131mlar\u0131n \u00e7ok \u00fcst\u00fcnde kay\u0131t ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,Yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131larla ilk telekonferans g\u00f6r\u00fc\u015fmesini ger\u00e7ekle\u015ftirecek olan Bakan Albayrak, son ekonomik geli\u015fmelerin ard\u0131ndan k\u00fcresel yat\u0131r\u0131mc\u0131lara mesajlar\u0131n\u0131 do\u011frudan iletecek.\r\n\r\n,Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortado\u011fu'daki yat\u0131r\u0131mc\u0131lar ba\u015fta olmak \u00fczere, d\u00fcnya genelinden kat\u0131l\u0131m ger\u00e7ekle\u015fecek.\r\n\r\nToplant\u0131da Bakan Albayrak'\u0131n yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lara ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 yeni ekonomi modelini tan\u0131tarak T\u00fcrkiye'nin yeni vizyonundan bahsedece\u011fi \u00f6\u011frenildi. Toplant\u0131da ayr\u0131ca yat\u0131r\u0131m imkanlar\u0131 ve te\u015fviklere ili\u015fkin de sunum yap\u0131lacak.\r\n\r\nBakan Albayrak, Alman Maliye Bakan\u0131 Scholz ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\r\n\r\nHazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, Almanya Maliye Bakan\u0131 Olaf Scholz'la telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede ABD'den gelen yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131 ve T\u00fcrkiye ekonomisine kar\u015f\u0131 at\u0131lan ad\u0131mlar de\u011ferlendirildi.\r\n\r\n,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, Almanya Maliye Bakan\u0131 Olaf Scholz'la telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. ABD'nin yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131 ve Tu\u0308rkiye ekonomisine kar\u015f\u0131 at\u0131lan ad\u0131mlar\u0131n de\u011ferlendirildi\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015fmede, ekonomik i\u015f birli\u011fini gu\u0308\u00e7lendirecek ad\u0131mlar\u0131n at\u0131lmas\u0131 ve bu konuda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flanmas\u0131 i\u00e7in g\u00f6ru\u0308\u015f birli\u011fine var\u0131ld\u0131.\r\n,\r\nBakanl\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Albayrak, bugu\u0308n Scholz'la telefon g\u00f6ru\u0308\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n\r\nG\u00f6ru\u0308\u015fmede, ABD'den gelen yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131 ve Tu\u0308rkiye ekonomisine kar\u015f\u0131 at\u0131lan ad\u0131mlar de\u011ferlendirildi.\r\n\r\nScholz, gu\u0308\u00e7lu\u0308 Tu\u0308rkiye ekonomisinin hem Almanya hem