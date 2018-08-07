Son dakika! ABD'den 'dolar 7 lira olacak' iddiasına açıklama

Son dakika haberi! ABD'nin Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi'nden \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalar yap\u0131ld\u0131.\r\n,ABD Hazine Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 sonras\u0131 iki \u00fclke aras\u0131nda diplomatik g\u00f6r\u00fc\u015fmeler s\u00fcrerken, belli konularda \u00f6n mutabakat sa\u011fland\u0131. Diplomatik diyalog ve yap\u0131c\u0131 tutumun devam ettirilmesi hususunda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 memnuniyet dile getirildi.\r\n\r\n,\r\nG\u00f6r\u00fc\u015fmelerin y\u00fcz y\u00fcze devam ettirilmesi karara ba\u011fland\u0131. Bu \u00e7er\u00e7evede \u00f6n mutabakata var\u0131lan belli konularla ilgili detayl\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde bulunmak ve s\u00fcreci daha ileri ta\u015f\u0131mak i\u00e7in bir-iki g\u00fcn i\u00e7inde Washington'a D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sedat \u00d6nal ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda bir heyetin gidece\u011fi belirtildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi: Mevcut gerginliklere ra\u011fmen ABD, T\u00fcrkiye\u2019nin sa\u011flam bir dostu ve m\u00fcttefiki olmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmektedir. \u00dclkelerimiz, canl\u0131 bir ekonomik ili\u015fkiye sahiptir.\r\n\r\n,ABD'den T\u00fcrkiye ile ya\u015fanan krizle ilgili ilgili buzlar\u0131 eriten bir a\u00e7\u0131klama geldi.T\u00fcrkiye ile ya\u015fanan krizle ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Gerginli\u011fe ra\u011fmen sa\u011flam dostuz. \u00dclkelerimiz canl\u0131 bir ekonomik ili\u015fkiye sahiptir" denildi.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi: "Gerginliklere ra\u011fmen ABD, T\u00fcrkiye'nin sa\u011flam bir dostu ve m\u00fcttefiki olmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmektedir. \u00dclkelerimiz, canl\u0131 bir ekonomik ili\u015fkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikal\u0131 yetkilinin, Amerikan dolar\u0131n\u0131n 7 TL olaca\u011f\u0131 tahmininde bulundu\u011fu y\u00f6n\u00fcnde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin T\u00fcrk medyas\u0131nda yer almas\u0131 \u00e7ok talihsiz ve rahats\u0131z edicidir. Bu, uydurulmu\u015f ve temelsiz bir yaland\u0131r."\r\n\r\n\r\n,T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131nda ya\u015fanan Rahip Brunson gerilimiyle ba\u015flayan s\u00fcre\u00e7te diplomatik kaynaklardan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, T\u00fcrkiye'den bir heyet ABD'ye giderek g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirecek. ABD'ye gidecek heyetin ba\u015f\u0131nda D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sedat \u00d6nal olacak. ABD'ye adalet, enerji ve d\u0131\u015fi\u015flerinden 9 ki\u015fi gidecek.\r\n\r\n