Son dakika! ABD'den küstah açıklama: Türkiye, Trump'ın kararlılığını test etmemeli

ABD'den T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik skandal a\u00e7\u0131klamalar gelmeye devam ediyor.,ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence, rahip Brunson krizi ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "T\u00fcrkiye, Trump'\u0131n kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 test etmemeli" dedi.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Pence'in sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar:\r\n\r\n,Rahip Brunson T\u00fcrkiye'de tutuklu masum bir insan ve hukuk kurallar\u0131na g\u00f6re serbest kalmas\u0131 gerekir. T\u00fcrkiye, Ba\u015fkan Trump'\u0131n kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 test etmemeli. \r\n\r\n,Ba\u015fkan ve ben, Rahip Brunson'un serbest kalmas\u0131 ve ailesine, arkada\u015flar\u0131na ve Amerika'daki kilisesine d\u00f6nmesi konusunda kararl\u0131 olmaya devam edece\u011fiz. \r\n,Her Amerikal\u0131 Rahip Brunson ve e\u015fi Noreen i\u00e7in, inan\u00e7l\u0131 Brunson'un eve d\u00f6nmesi i\u00e7in dua etmeli.\r\n,Trump, yurt d\u0131\u015f\u0131nda haks\u0131z yere tutuklanan Amerikal\u0131lar'\u0131n Amerika'ya, eve d\u00f6nmeleri konusunda kararl\u0131.