Son Dakika... ABD'den Türkiye'ye skandal yaptırım kararı

Beyaz Saray, ABD'li Rahip Andrew Brunson'\u0131n tutuklulu\u011fu nedeniyle Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu hakk\u0131nda yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Sanders'\u0131n bu a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ABD Hazine Bakan\u0131 Steven Mnuchin de ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n T\u00fcrkiye'den Rahip Brunson'\u0131n derhal serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 bekledi\u011fini belirtti.,ABD'den skandal T\u00fcrkiye a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,Sanders, ABD'li Rahip Andrew Brunson'\u0131n 2016'daki tutuklanmas\u0131nda rol oynad\u0131klar\u0131 gerek\u00e7esiyle Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu hakk\u0131nda yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n,..,Son dakika haberi! A\u00e7\u0131klamay\u0131 Beyaz Saray S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Sarah Sanders yapt\u0131.,Mnuchin "Rahip Brunson'\u0131n haks\u0131z yere ev hapsinde tutulmas\u0131 ve devam eden davas\u0131 kabul edilemez" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n,.