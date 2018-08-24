Son Dakika... Adıyaman'da korkunç olay! Duyan oraya koştu

Adana'da korkun\u00e7 olay!,Duyan oraya ko\u015ftu...,Edinilen ilk bilgilere g\u00f6re, Kahta il\u00e7esi Turgut \u00d6zal Mahallesi'de hen\u00fcz ismi belirlenemeyen bir ki\u015fi 18 ve 20 ya\u015flar\u0131nda oldu\u011fu belirtilen 2 k\u0131z \u00e7ocu\u011funu bilinmeyen nedenlerden dolay\u0131 silahla vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. ,Cinnet getiren baba evlatlar\u0131na k\u0131yd\u0131., \u00c7ocuklar\u0131n\u0131 silahla \u00f6ld\u00fcren baba daha sonra ayn\u0131 silah ile intihar etti. ,Durumun bildirilmesi \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi. \r\n\r\n,Feci olay Adana'n\u0131n kahta il\u00e7esinde meydana geldi...,Olayl\u0131 ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.