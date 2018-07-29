Son dakika! Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Son dakika! Antalya'n\u0131n Akseki il\u00e7esinde \u00c7inli turistleri ta\u015f\u0131yan tur otob\u00fcs\u00fc ile iki otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,Antalya'n\u0131n Akseki il\u00e7esinde \u00c7inli turistleri ta\u015f\u0131yan tur otob\u00fcs\u00fc ile iki otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Kapadokya'ya giden 34 FG 091 plakal\u0131 tur otob\u00fcs\u00fc, kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen iki otomobil ile \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Kaza yerine ambulanslar\u0131n sevk edildi\u011fi ve yaral\u0131lar\u0131n en yak\u0131n hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,.,Meydana gelen kazada iki ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, \u00e7ok say\u0131da da yaral\u0131 var.\r\n\r\n, \u0130lk belirlemelere g\u00f6re iki ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi kazada \u00e7ok say\u0131da yaral\u0131n\u0131n oldu\u011fu bildirildi\r\n,Kazada ilk belirlemelere g\u00f6re, iki ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi ve \u00e7ok say\u0131da yaral\u0131n\u0131n bulundu\u011fu bildirildi.\r\n