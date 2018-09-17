Son dakika: Antalya Kumluca'da orman yangını

Edinilen bilgilere g\u00f6re, saat 10.30 s\u0131ralar\u0131nda Kumluca il\u00e7esi Mavikent Mahallesi Kara\u00f6z koylar mevkiinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. ,R\u00fczgar\u0131n etkisiyle ilerleyen yang\u0131na, yang\u0131n\u0131na 50 araz\u00f6z, 4 amfibik u\u00e7ak, 7 helikopter, 6 dozer m\u00fcdahale ediyor. ,\u00d6te yandan sosyal medyada vatanda\u015flar taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde yang\u0131na 2 kilometre uzakl\u0131kta \u00e7\u0131kan ba\u015fka bir yang\u0131n vatanda\u015flar taraf\u0131ndan s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. , Akta\u015f mevkiinde de yang\u0131n var. ,Daha s\u00f6nmedi. Bak\u0131n yang\u0131n yeri nerede 2 bin metre var.,\u00d6te yandan yang\u0131n\u0131n seralara s\u0131\u00e7rad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc de vatanda\u015flar taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131ld\u0131. ,.,Hen\u00fcz \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedeni belli olmayan yang\u0131na, ekiplerin m\u00fcdahalesi devam ediyor. ,B\u00f6lgede, evlerin ve seralar\u0131n oldu\u011fu biliniyor.\r\n\r\n,Vatanda\u015flar aras\u0131nda ge\u00e7en konu\u015fmada, \u201cMavi Kentte orman yang\u0131n\u0131 var.,Biz buray\u0131 s\u00f6nd\u00fcrd\u00fck. , Biz m\u00fcdahale ettik. Duman \u00e7\u0131kar \u00e7\u0131kmaz m\u00fcdahale ettik. Vatanda\u015fl\u0131k g\u00f6revimizi yapt\u0131k\u201d dedi. \r\n\r\n