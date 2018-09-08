Son dakika... Basra'ya roketatarlı saldırı!

Irakl\u0131 bir yetkilinin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Basra Havaliman\u0131'na kimler taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilinmeyen 3 Katyusha roketatar\u0131yla sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan \u0130ran, Irak'\u0131n Basra kentindeki g\u00f6steriler s\u0131ras\u0131nda ba\u015fkonsoloslu\u011funun ate\u015fe verilmesi nedeniyle Irak'\u0131n Tahran B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Racih Sab\u0131r Ubud el-Musevi'yi D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'na \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,\u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Behram Kas\u0131mi yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, bakanl\u0131\u011fa \u00e7a\u011fr\u0131lan Irak b\u00fcy\u00fckel\u00e7isine gerekli uyar\u0131lar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Irak g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin \u0130ran'\u0131n Basra Ba\u015fkonsoloslu\u011fu binas\u0131n\u0131 korumada "ihmalk\u00e2r" davrand\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Kas\u0131mi, \u0130ran'\u0131n "\u015fiddetli itirazlar\u0131n\u0131n" B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Musevi'ye iletildi\u011fini aktard\u0131. Kas\u0131mi, \u015fu bilgileri payla\u015ft\u0131:\r\n\r\n,"\u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 Basra K\u00f6rfezi Masas\u0131 Sorumlusu da Basra polisinin, bu konudaki duyars\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Irak h\u00fck\u00fcmetinin diplomatik kanallarla verdi\u011fi g\u00fcvenceleri hayata ge\u00e7irmedi\u011fini anlatt\u0131."\r\n\r\n,Kas\u0131mi, g\u00f6r\u00fc\u015fmede Musevi'den s\u00f6z konusu itirazlar\u0131 Ba\u011fdat'a iletmesini ve olaydan sorumlu ki\u015filerin bir an \u00f6nce tutuklanmas\u0131n\u0131 istediklerini kaydetti.\r\n\r\n,Irak'\u0131n g\u00fcneyindeki Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunlu\u011fu, i\u015fsizlik ve yolsuzluklara" kar\u015f\u0131 ba\u015flayan ve giderek alevlenen g\u00f6steriler s\u0131ras\u0131nda d\u00fcn ak\u015fam bir grup, \u0130ran'\u0131n Basra Ba\u015fkonsoloslu\u011funu basm\u0131\u015f ve ate\u015fe vermi\u015fti.\r\n\r\n\u0130ran, g\u00f6stericiler taraf\u0131ndan Basra'daki Ba\u015fkonsoloslu\u011funun yak\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Irak'la aras\u0131ndaki \u015eelam\u00e7e S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'n\u0131 kapatm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Basra'daki g\u00f6steriler s\u0131ras\u0131nda daha \u00f6nce devlet televizyonu ile \u015eii parti ve milis g\u00fc\u00e7lere ait binalar da ate\u015fe verilmi\u015fti.\r\n\r\nBasra halk\u0131n\u0131n 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmad\u0131\u011f\u0131, elektrik ve su s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131, i\u015fsizlik ve yolsuzluk" gibi gerek\u00e7elerle d\u00fczenledi\u011fi g\u00f6sterilerin \u015fiddeti son g\u00fcnlerde artt\u0131.\r\n\r\nOlaylar\u0131 bast\u0131rmak i\u00e7in g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ate\u015f sonucu iki ayda 20'den fazla g\u00f6sterici hayat\u0131n\u0131 kaybetti, y\u00fczlerce ki\u015fi yaraland\u0131. Basra'da valilik binas\u0131 da ele ge\u00e7irilerek yak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nKaynak: Habert\u00fcrk