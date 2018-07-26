Son dakika! Beşiktaş Enzo Roco ile anlaştı

Son dakika gelen habere g\u00f6re Be\u015fikta\u015f \u015eilili stoper Enzo Roco ile anla\u015fmaya vard\u0131. Roco bu ak\u015fam \u0130stanbul'a gelecek.,Be\u015fikta\u015f, \u015eilili stoper Enzo Roco ile anla\u015fmaya vard\u0131. 25 ya\u015f\u0131ndaki stoper, bu ak\u015fam \u0130stanbul\u2019a gelecek.\r\n\r\n,Stoper aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Be\u015fikta\u015f, Meksika\u2019n\u0131n Cruz Azul tak\u0131m\u0131nda forma giyen 25 ya\u015f\u0131ndaki savunma oyuncusu Enzo Roco ve kul\u00fcb\u00fc ile her konuda anla\u015fmaya vard\u0131. ,Beinsports\u2019un haberine g\u00f6re gen\u00e7 futbolcu bu ak\u015fam \u0130stanbul\u2019a gelerek sa\u011fl\u0131k kontrollerinden ge\u00e7ecek.\r\n,\r\n25 ya\u015f\u0131ndaki \u015eilili stoper Enzo Roco i\u00e7in 1.3 milyon Euro bonservis bedeli \u00f6denmesi bekleniyor. ,\u015eili Milli Tak\u0131m\u0131\u2019nda da forma giyen Roco, ge\u00e7en sezon \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 34 ma\u00e7ta 2 gol kaydetti.,.