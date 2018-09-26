Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rahip Brunson açıklaması

Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131;,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, d\u00fcn BM Genel Kurulu'nda yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamalar\u0131n ard\u0131ndan Reuters haber ajans\u0131na \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,"\u0130smini and\u0131\u011f\u0131m\u0131z zat, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleriyle m\u00fcnasebetleri oldu\u011fu i\u00e7in tutuklanm\u0131\u015ft\u0131r. \u015eu an bu tutukluluk i\u00e7erisindedir. ,Sa\u011fl\u0131k nedeniyle yarg\u0131 kendisinin eve \u00e7\u0131kmas\u0131na izin vermi\u015ftir. 12 Ekim\u2019de mahkemesi var. Mahkemede yarg\u0131 ne karar verir bunu bilemem. ,Buna siyasiler de karar veremez. Benzer \u015feyler \u00f6zellikle ABD\u2019de olmu\u015f durumda. \u00d6rne\u011fin, ABD\u2019de \u015fu anda T\u00fcrkiye\u2019de 251 ki\u015fi, darbe giri\u015fiminde bulunan FET\u00d6 ABD\u2019dedir. ,ABD\u2019de olan bu zat \u015fu an yarg\u0131lanm\u0131yor. Biz dosyalar\u0131n\u0131 g\u00f6nderdi\u011fimiz halde, yarg\u0131lanmamakta buradaki yetkililer ne yaz\u0131k ki direnmektedir. T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131nda su\u00e7lular\u0131n iade anla\u015fmas\u0131 vard\u0131r. ,Buna ra\u011fmen burada Fethullah G\u00fclen denen \u015fah\u0131s rahatl\u0131kla b\u0131rak\u0131labilecekken b\u0131rak\u0131lmamaktad\u0131r. Brunson \u015fu an yarg\u0131lanmaktad\u0131r. Yarg\u0131lanan bir ki\u015fiye b\u0131rakt\u0131m, git demeye ne ben, ne ba\u015fkalar\u0131 yetkilidir. Bu yetki hakimlerindir. 12 Ekim\u2019de mahkeme ne karar veriri bilemem. 12 Ekim gelsin g\u00f6rece\u011fiz."