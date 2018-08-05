Son dakika... Cüneyt Arkın'dan kötü haber!

Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta oyuncusu C\u00fcneyt Ark\u0131n'dan \u00fczen haber geldi.\r\n,Son dakika \u00fczen haber geldi.\r\n,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta oyuncusu C\u00fcneyt Ark\u0131n, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 solunum s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 nedeniyle kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta oyuncusu C\u00fcneyt Ark\u0131n, Silivri\u2019deki yazl\u0131\u011f\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 solunum s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. \r\n\r\n,Yak\u0131nlar\u0131n\u0131n aramas\u0131 \u00fczerine 81 ya\u015f\u0131ndaki usta oyuncu, ambulansla \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Burada ilk tetkikleri yap\u0131lan Ark\u0131n, yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Genel durumu takibe al\u0131nan Ark\u0131n\u2019\u0131n durumunun iyiye gitmesi halinde yar\u0131n yo\u011fun bak\u0131mdan \u00e7\u0131kar\u0131larak normal odaya al\u0131naca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.