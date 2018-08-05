Son dakika... Cüneyt Arkın korkuttu

Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta oyuncusu C\u00fcneyt Ark\u0131n, Silivri\u2019deki yazl\u0131\u011f\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 solunum s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. ,Yak\u0131nlar\u0131n\u0131n aramas\u0131 \u00fczerine 81 ya\u015f\u0131ndaki usta oyuncu, ambulansla \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Sanat\u00e7\u0131n\u0131n menajerlik \u015firketinden edindi\u011fi bilgiye g\u00f6re, KOAH hastas\u0131 olan sanat\u00e7\u0131, kontroller i\u00e7in bug\u00fcn Silivri'deki bir \u00f6zel hastaneye gitti.\r\n\r\n,Kontrolleri yap\u0131lan sanat\u00e7\u0131, rutin uygulama do\u011frultusunda oksijen ald\u0131 ve daha sonra evine geri d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n,C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n Instagram hesab\u0131ndan da "Rutin kontrol i\u00e7in hastaneye gidilmi\u015ftir. ,Evde kullanm\u0131\u015f oldu\u011fu oksijeni hastanede tak\u0131ld\u0131 ve daha sonra evine geri d\u00f6nd\u00fc. Her \u015fey yolunda" mesaj\u0131 payla\u015f\u0131ld\u0131.