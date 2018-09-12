Son Dakika... Dolar kuru iki haftanın dibine indi!

Son Dakika... Dolar kuru iki haftan\u0131n dibine indi! Dolar d\u00fc\u015ft\u00fc m\u00fc? Dolar ne kadar oldu? (12 Eyl\u00fcl 2018) Dolardaki y\u00fckseli\u015fin ard\u0131ndan beklenen oldu. ,Dolar kurunda \u00f6\u011fle saatlerinden itibaren d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131. Dolar kuru 12 Eyl\u00fcl 2018 \u00f6\u011fle saatlerinde son iki haftan\u0131n dibine indi., Peki dolar ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...\r\n\r\n,Merkez Bankas\u0131 Para Politikas\u0131 Kurulu (PPK) toplant\u0131s\u0131nda faiz art\u0131\u015f\u0131 yapaca\u011f\u0131na y\u00f6nelik beklentilerle ge\u00e7en hafta d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7en dolar kuru bug\u00fcn 6.40 TL'ye kadar geriledi. ,6.38 TL'ye kadar gerileyen kur \u00f6\u011fle saatlerinde 6.3697'yi g\u00f6rd\u00fc. ,Bu rakamla dolar kurunda son iki haftan\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesi g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015f oldu. \r\n\r\n,Ge\u00e7en haftan\u0131n sonundan bu yana 6.50'nin alt\u0131nda seyreden dolar d\u00fcn 4,4210 - 4,4914 aral\u0131\u011f\u0131nda hareket etmi\u015f ve g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,55 azal\u0131\u015fla 6,4253'ten tamamlam\u0131\u015ft\u0131. ,Dolar\/TL yeni g\u00fcne 6.42 TL seviyesinden ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Reuters anketine g\u00f6re TCMB'nin yar\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi eyl\u00fcl ay\u0131 PPK toplant\u0131s\u0131nda faiz art\u0131\u015f\u0131na gitmesi bekleniyor. ,Piyasan\u0131n beklentisi bankan\u0131n politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan aras\u0131nda de\u011fi\u015fen bir oranda art\u0131rmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde.,.