Son Dakika! Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem | Son Depremler

Ege Denizi'nde Ku\u015fadas\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131nda saat 11.17'de 4,5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.,Ege Denizi'nde Ku\u015fadas\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131nda deprem meydana geldi.\r\n\r\n,AFAD, saat 11.17'deki depremin 4,5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde oldu\u011funu duyurdu.\r\n\r\n\r\n, \u015eu an Bodrum\u2019da olan anneme buradaki hava durumunu g\u00f6stermek i\u00e7in g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015furken orada deprem oldu.\r\n\r\nGe\u00e7mi\u015f olsun \u0130zmir. Umar\u0131m herkes iyidir #Deprem",Ba\u015fta \u0130zmir ve il\u00e7eleri ile Ayd\u0131n olmak \u00fczere pek noktada hissedilen deprem pani\u011fe yol a\u00e7t\u0131. Vatanda\u015flar, sosyal medya \u00fczerinden payla\u015ft\u0131klar\u0131 mesajlar\u0131nda ya\u015fad\u0131klar\u0131 korkuyu ifade etti.\r\n\r\n,\u0130zmir'de g\u00f6k g\u00fcrl\u00fcyor ama ya\u011fmur yok, hava inan\u0131lmaz bunalt\u0131c\u0131. 2 g\u00fcnd\u00fcr a\u015f\u0131r\u0131 nemli bir hava var. Kesin deprem olacak diye sohbet ettik arkada\u015flarla ve oldu. Umar\u0131m bu \u015fiddeti a\u015fmaz. Kanl\u0131 ay muhabbeti d\u00f6n\u00fcyor her yerde.. Evet do\u011fa uyar\u0131yor.\r\n