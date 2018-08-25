Son dakika... Erzincan'da katliam gibi kaza

Sabah vakti katliam gibi bir kaza meydana geldi.,Erzincan'da meydana gelen trafik kazas\u0131nda ilk belirlemelere g\u00f6re 3'\u00fc \u00e7ocuk 7 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 3 ki\u015fi yaraland\u0131.,H\u00fcseyin Ad\u0131belli'nin kulland\u0131\u011f\u0131 34 JD 4252 plakal\u0131 otomobil sabah saatlerinde Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli k\u00f6y\u00fc kav\u015fa\u011f\u0131nda kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen Kamil Karata\u015f idaresindeki 34 LJ 1087 plakal\u0131 otomobille \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.,Kazada 10 ki\u015finin bulundu\u011fu her iki otomobildeki s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ile yan\u0131ndaki ki\u015filer, ara\u00e7larda s\u0131k\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nOlay yerine sevk edilen jandarma, polis ve AFAD ekiplerince ara\u00e7lardan \u00e7\u0131kart\u0131lan bu ki\u015filerden ilk belirlemelere g\u00f6re Ad\u0131belli ile Karata\u015f'\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu 3'\u00fc \u00e7ocuk 7 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 3 ki\u015fi yaraland\u0131.,Yaral\u0131lar, ekiplerce Erzincan Meng\u00fccek Gazi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u00d6lenler da ayn\u0131 hastanenin morguna g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.