Son Dakika... Hakkari'den acı haber!

Hakkari'nin Y\u00fcksekova il\u00e7esinde PKK'l\u0131 ter\u00f6ristler, z\u0131rhl\u0131 arac\u0131n ge\u00e7i\u015fi s\u0131ras\u0131nda, yola tuzaklad\u0131\u011f\u0131 el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131y\u0131 infilak ettirdi. ,.,Hakkari'den 2 ac\u0131 haber geldi...,Patlamada, 9 polis memuru yaraland\u0131. Y\u00fcksekova Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131 polisler ilk m\u00fcdahalelerinin ard\u0131ndan da Hakkari'ye sevk edildi. \r\n,Gaziantep n\u00fcfusuna kay\u0131tl\u0131, tarih \u00f6\u011fretmenli\u011fi b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun \u015fehit polis memuru Recep Emre Y\u0131lmaz'\u0131n \u00f6\u011fretmenlik mesle\u011fini b\u0131rak\u0131p polis oldu\u011fu ve 2 y\u0131ld\u0131r g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,\u015eehit Y\u0131lmaz'\u0131n cenazesi, ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip yap\u0131lacak t\u00f6renin ard\u0131ndan memleketi Gaziantep\u2019in Nizip il\u00e7esinde defnedilecek.\r\n\r\n,Hakk\u00e2ri\u2019nin Y\u00fckseova il\u00e7esinde \u00f6zel harekat polisi olarak g\u00f6rev yapan Mehmet Ali Do\u011fan ise 1,5 ay \u00f6nce g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 birli\u011finde n\u00f6bet kul\u00fcbesinden d\u00fc\u015ferek a\u011f\u0131r yaralanm\u0131\u015ft\u0131. ,Olay sonras\u0131 G\u00fclhane E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde (GATA) tedavi alt\u0131na al\u0131nan Do\u011fan, ya\u015fam m\u00fccadelesini kaybederek \u015fehit oldu. \r\n\r\n,\u015eehidin Pamukkale il\u00e7esi Toprakl\u0131k Mahallesi\u2019nde bulunan ailesine ac\u0131 haberi sabah saatlerinde verildi. ,Sabah 06.00 s\u0131ralar\u0131nda \u015fehit olan Do\u011fan\u2019\u0131n, savc\u0131l\u0131k raporunun ard\u0131ndan saat 11.00\u2019de \u00c7ardak Havaliman\u0131\u2019na getirilece\u011fi bildirildi. \r\n\r\n,\u015eehidin cenazesinin, \u00c7\u0131nar Yeni Cami\u2019de ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Asri Mezarl\u0131k\u2019a defnedilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Tedaviye al\u0131nan yaral\u0131 polislerden Recep Emre Y\u0131lmaz, doktorlar\u0131n t\u00fcm \u00e7abas\u0131na ra\u011fmen \u015fehit oldu. \r\n\r\n,\u015eehit polis Y\u0131lmaz\u2019\u0131n ni\u015fanl\u0131 oldu\u011fu ve \u015fehit olmasayd\u0131 1 ay sonra d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc olaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.