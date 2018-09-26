Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası: İstanbul Okmeydanı'nda metrobüsler çarpıştı ( İstanbul'da metrobüs kazası nerede?)

Son Dakika haberi: \u0130stanbul Okmeydan\u0131'nda bir metrob\u00fcs di\u011ferine arkadan \u00e7arpt\u0131.\r\n,Kazada, metrob\u00fcslerde bulunan 7 yolcu yaraland\u0131.Yaral\u0131 vatanda\u015flardan 6's\u0131 ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken, birine de olay yerinde m\u00fcdahale edildi. ,Olay yerine gelen polis ekipleri \u00e7evre g\u00fcvenli\u011fini al\u0131rken, kazaya kar\u0131\u015fan metrob\u00fcsler kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Zincirlikuyu'dan Avc\u0131lar y\u00f6n\u00fcne seyreden bir metrob\u00fcs, \u00c7a\u011flayan Dura\u011f\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle ayn\u0131 y\u00f6ne giden ba\u015fka bir metrob\u00fcse arkadan \u00e7arpt\u0131. ,7 yolcunun hafif \u015fekilde yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtilirken, olay yerine ambulans sevkedildi.,Kaza nedeniyle metrob\u00fcs seferleri tek \u015feritten kontroll\u00fc olarak sa\u011flan\u0131yor.,\u0130stanbul'da, bir metrob\u00fcs\u00fcn, \u00f6n\u00fcndeki metrob\u00fcse \u00e7arpmas\u0131 sonucu 7 ki\u015fi hafif yaraland\u0131. ,Yaral\u0131lar\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \r\n