Son dakika: İstanbul'da Türkiye Güven Huzur-5 operasyonu

\u0130stanbul'da da T\u00fcrkiye G\u00fcven Huzur-5 uygulamas\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde polis ekipleri \u00e7ok say\u0131da noktada uygulama ger\u00e7ekle\u015ftiriyor. ,Uygulamaya polis helikopteri de kat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na 6 g\u00fcn kala, T\u00fcrkiye genelinde 101 bin personelin kat\u0131l\u0131m\u0131yla g\u00fcven huzur operasyonu yap\u0131l\u0131yor. G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri okul \u00e7evrelerinde kontroller yap\u0131yor.\r\n\r\n,Ba\u015flat\u0131lan 'T\u00fcrkiye G\u00fcven Huzur-5 Uygulamas\u0131'nda deniz, hava ve kara ekipleri haz\u0131r bulundu.