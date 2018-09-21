Kasıtlı olarak anne ve üç çocuğu öldüren o kadın idam edildi!

Mahkeme kay\u0131tlar\u0131na g\u00f6re, Mo yang\u0131ndan kurtaraca\u011f\u0131 aileden daha kolay bor\u00e7 alabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc.\r\n\r\n,Mo'nun \u00e7akmakla oturma odas\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kartt\u0131ktan sonra ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n\r\n,\u00c7in'in Twitter'\u0131 olarak bilinen Weibo'da 2,6 milyon takip\u00e7isi olan Lin Shengbin, dad\u0131n\u0131n idam edildi\u011fi haberini "\u015eeytan Mo Huanjing sonunda idam edildi. Haberi duyunca g\u00f6zya\u015flar\u0131ma hakim olamad\u0131m. Annemleri arad\u0131m. Annem de a\u011flad\u0131 ve herkesin uzun zamand\u0131r bu haberi bekledi\u011fini s\u00f6yledi" s\u00f6zleriyle duyurdu.\r\n\r\n,Ancak 18 katl\u0131 apartmandaki yang\u0131n bir anda b\u00fcy\u00fcy\u00fcnce anne Zhu Xiaozhen ile 6, 9 ve 11 ya\u015flar\u0131ndaki 3 \u00e7ocu\u011fu \u00f6ld\u00fc.\r\n\r\n,\u00c7in'in do\u011fusundaki Hangzhou kentinde bir evi kas\u0131tl\u0131 olarak yakarak bir anneyle 3 \u00e7ocu\u011funu \u00f6ld\u00fcrmekten h\u00fck\u00fcm giyen dad\u0131 idam edildi. \r\n\r\n,Lin'in, kar\u0131s\u0131 ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n mezarlar\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131na 108 bin kullan\u0131c\u0131 yorum yapt\u0131. ,Bir\u00e7ok kullan\u0131c\u0131 da, idam haberini duyunca a\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n\r\n,\u00c7in'in her y\u0131l t\u00fcm \u00fclkelerdekinin toplam\u0131ndan daha fazla say\u0131da ki\u015fi idam etti\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,Uluslararas\u0131 Af \u00d6rg\u00fct\u00fc'ne g\u00f6re \u00fclkede her y\u0131l binlerce ki\u015fi idam ediliyor.\r\n\r\n,Mo Huanjing adl\u0131 dad\u0131, \u015eubat ay\u0131nda \u00f6l\u00fcm cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131., \u0130dam cezas\u0131n\u0131 destekleyenler, s\u0131k s\u0131k bu olay\u0131 \u00f6rnek g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,Baba Lin Shengbin.,Haziran 2017'deki yang\u0131n s\u0131ras\u0131nda baba Lin Shengbin evde de\u011fildi.\r\n\r\n,.,Mo'nun kumar bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6deyebilmek i\u00e7in, aileden bor\u00e7 alabilmek umuduyla evde yang\u0131n \u00e7\u0131kartt\u0131\u011f\u0131 bildiriliyor.\r\n\r\n,Kas\u0131tl\u0131 olarak anne ve \u00fc\u00e7 \u00e7ocu\u011fu \u00f6ld\u00fcren o kad\u0131n idam edildi!,2017'de kom\u015fu \u00fclke Mo\u011folistan'da kald\u0131r\u0131ld\u0131ktan sonra \u00c7in'de idam cezas\u0131 daha s\u0131k tart\u0131\u015f\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.,Herkes ak\u0131betini merak ediyordu... \u0130dam edildi\u011fi haberi bug\u00fcn geldi.