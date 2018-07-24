Son dakika! Kayıp Evrim'in babasından bomba itiraf!

Tokat'taki kay\u0131p Evrim'in babas\u0131ndan fla\u015f itiraf!,Evrim'in anne ile babas\u0131 ak\u015fam saatlerinde tutukland\u0131.,Anne ile baba tutuklan\u0131rken, babaanne Sat\u0131 At\u0131\u015f ise serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.,Evrim\u2019i \u00e7ad\u0131ra g\u00f6t\u00fcren ve en son \u00e7ad\u0131r\u0131n \u00f6n\u00fcnde karde\u015fi Sat\u0131 At\u0131\u015f (1,5) ile oynarken g\u00f6ren Dilek At\u0131\u015f, ah\u0131ra girdi. Bir s\u00fcre sonra d\u00f6nen Sat\u0131 At\u0131\u015f, torununun \u00e7ad\u0131rda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti. ,\u00c7evrede aranan Evrim, bulunamay\u0131nca kom\u015fulardan da yard\u0131m istenirken, jandarmaya haber verildi. \u0130hbar \u00fczerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bug\u00fcn de s\u00fcren arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck Evrim\u2019e ait hi\u00e7 bir ize rastlanamad\u0131.,D\u00fcn Tokat'\u0131n Turhal il\u00e7esinde, 10 Temmuz\u2019da yaylada kaybolan Evrim At\u0131\u015f\u2019\u0131n (3,5) adliyeye sevk edilen anne-babas\u0131 Dilek ve Burhan At\u0131\u015f \u00e7ifti, sorgular\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. ,Son dakika! Tokat'ta kaybolan Evrim'in tutuklanan babas\u0131ndan itiraf: \u00d6ld\u00fc, babam\u0131n mezar\u0131na g\u00f6md\u00fcm.\r\n