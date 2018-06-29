Son dakika! Kayıp Leyla'da korkutan gelişme! |Tüm kuyular boşaltıldı…

A\u011fr\u0131\u2019da Ramazan Bayram\u0131\u2019n\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc ailesiyle gitti\u011fi Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde kaybolan 3 bu\u00e7uk ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir\u2019i bulmak i\u00e7in arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda 15\u2019inci g\u00fcne girildi. K\u00f6yde bir\u00e7ok yeri defalarca arayan ekipler bug\u00fcn de t\u00fcm kuyular\u0131 vidanj\u00f6rle bo\u015faltt\u0131.\r\n,A\u011fr\u0131\u2019da ailesiyle birlikte bayramla\u015fmak i\u00e7in gitti\u011fi Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde 15 dakika i\u00e7erisinde ortadan kaybolan minik Leyla i\u00e7in k\u00f6y ve \u00e7evresinde arama ve kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \r\n,K\u0131zlar\u0131n\u0131n ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen aile Leyla\u2019dan gelecek g\u00fczel haberi bekliyor. Sabah saatlerinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flayan Jandarma Komando \u00d6zel Asayi\u015f Komutanl\u0131\u011f\u0131 (J\u00d6AK) b\u00fcnyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Van ve A\u011fr\u0131 AFAD ekipleri, K\u0131z\u0131lay ve UMKE ekipleri arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam etti. \r\n,Bir ekip tar\u0131m arazilerinde arama yaparken, AFAD ve K\u0131z\u0131lay ekipleri k\u00f6yde bulunan t\u00fcm kuyular\u0131 A\u011fr\u0131 Belediyesine ait vidanj\u00f6rle bo\u015faltt\u0131.,Kuyulardan da bir ize rastlamayan ekipler daha sonra metruk evler, tand\u0131rl\u0131k ve ah\u0131rlar\u0131 \u2018Mavi\u2019 isimli k\u00f6pekle arad\u0131 ancak herhangi bir sonu\u00e7 elde edilemedi. ,Leyla\u2019y\u0131 bulmak i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba sarf eden ekipler \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ara vermeden devam ediyor.\r\n\r\n,\u0130lk olarak dere kenarlar\u0131, k\u00f6pr\u00fc altlar\u0131 ve sazl\u0131k alanlar\u0131 arayan ekipler sonuca ula\u015famay\u0131nca daha sonra ikiye ayr\u0131ld\u0131.\r\n,Ekipler bo\u015falt\u0131lan kuyularda k\u00fcrek ve dirgenlerle Leyla\u2019y\u0131 arad\u0131. ,\u00c7al\u0131\u015fmalarda 15\u2019inci g\u00fcne girilirken Leyla\u2019ya dair hi\u00e7bir ize rastlanamad\u0131. \r\n,T\u00fcrkiye kay\u0131p Leyla i\u00e7in aya\u011fa kalkt\u0131. ,Minik Leyla i\u00e7in bug\u00fcn korkutan bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.