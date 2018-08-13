Son Dakika... Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Merkel, ''T\u00fcrkiye'de ekonomik istikrars\u0131zl\u0131k kimsenin \u00e7\u0131kar\u0131na de\u011fil'' ifadesini kulland\u0131.,T\u00fcrkiye'de ekonomik refah g\u00f6rmek istiyoruz" diyen Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Merkel, "T\u00fcrkiye'de Merkez Bankas\u0131n\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131 \u00f6nemli" dedi.\r\n\r\n,Alman H\u00fck\u00fcmeti, "T\u00fcrk ekonomisinin istikrarl\u0131 olmas\u0131 bizim de \u00e7\u0131kar\u0131m\u0131za, geli\u015fmeleri izliyoruz" a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131., H\u00fck\u00fcmet s\u00f6zc\u00fcs\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel'den de bir a\u00e7\u0131klama geldi. Merkel, T\u00fcrkiye'deki ekonomik istikrars\u0131zl\u0131\u011f\u0131n kimsenin \u00e7\u0131kar\u0131na olmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel'den de konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama geldi. ,T\u00fcrkiye'deki ekonomik istikrars\u0131zl\u0131\u011f\u0131n kimsenin faydas\u0131na olmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Merkel, "T\u00fcrkiye'de ekonomik refah g\u00f6rmek istiyoruz" dedi. ,Merkel, T\u00fcrkiye'de Merkez Bankas\u0131'n\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6nemli oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Almanya Ekonomi ve Enerji Bakan\u0131 Peter Altmaier, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump`\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 tarifelere tepki g\u00f6stermi\u015fti. Altmaier, "ABD`nin \u00c7in ve T\u00fcrk tarifeleri b\u00fcy\u00fcmeyi yok ediyor" demi\u015fti. ,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, "ABD'de T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 son eylemlere ili\u015fkin Almanya Ekonomi Bakan\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan memnuniyet duydum" dedi.