Son dakika: Otoyolda korkunç manzara! Ölüleri etrafa saçıldı

Kars'\u0131n Digor il\u00e7esinde meydana gelen kazada, devrilen koyun y\u00fckl\u00fc iki TIR'daki 246 k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015ftan 30'u telef oldu, 40'\u0131 yaraland\u0131. ,TIR'lardan birinin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden yakla\u015f\u0131k 1,5 saat s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fckle kurtar\u0131ld\u0131.\r\n,Kaza, \u00f6\u011flen saatlerinde Digor il\u00e7e giri\u015finde yap\u0131m\u0131 devam eden k\u00f6pr\u00fc kav\u015fa\u011f\u0131nda meydana geldi. ,Karstan I\u011fd\u0131r y\u00f6n\u00fcne giden Mehmet Veysel Sevim y\u00f6netimindeki 63 F 2081 plakal\u0131 TIR, \u00f6n\u00fcndeki Musa Da\u011fdelen'in kulland\u0131\u011f\u0131 21 LA 544 plakal\u0131 TIR'a \u00e7arpt\u0131. ,\u00d6l\u00fcleri etrafa sa\u00e7\u0131ld\u0131...,\u00c7arpman\u0131n etkisiyle iki TIR da karayolunda yan yatarak s\u00fcr\u00fcklendi. TIR i\u00e7erisinde s\u0131k\u0131\u015fan Mehmet Veysel Sevim'i \u00e7\u0131karmak i\u00e7in Kars ve Digor belediyeleri itfaiye ekipleri ile Kars AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.,Yakla\u015f\u0131k 1,5 saat s\u00fcren kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonras\u0131nda yaral\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. \u0130ki TIR'da bulunan di\u011fer 3 ki\u015fi ise kazay\u0131 s\u0131yr\u0131klarla atlatt\u0131. \r\n\r\n,Kazada, iki TIR'da bulunan 246 koyunun 30u telef oldu, 40'\u0131 da yaraland\u0131. \r\n,Sa\u011f kurtar\u0131lan koyunlar, kaza yerine yak\u0131n bir araziye g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek muhafaza alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Kars Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc B\u00f6lge Trafik ekipleri de kaza sonras\u0131nda yolu bir s\u00fcre ara\u00e7 trafi\u011fine kapatt\u0131. ,TIR'lar\u0131n olay yerinden kald\u0131r\u0131lmas\u0131ndan sonra yol yeniden trafi\u011fe a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n,.,Otoyolda korkun\u00e7 manzara!