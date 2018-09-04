Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu

Londra merkezli Suriye \u0130nsan Haklar\u0131 G\u00f6zlemevi, Rus sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n muhaliflerin kontrol\u00fcndeki son vilayet olan \u0130dlib'e hava sald\u0131r\u0131s\u0131na ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Suriye'de muhaliflerin kontrol etti\u011fi son vilayet olan \u0130dlib'de beklenen oldu. ,Londra merkezli Suriye \u0130nsan Haklar\u0131 G\u00f6zlemevi, Rus sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n \u0130dlib'i 22 g\u00fcnl\u00fck suskunlu\u011fun ard\u0131ndan yeniden vurmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fcnyaya duyurdu.\r\n\r\n