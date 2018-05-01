Saadet Partisi adayını açıkladı | Saadet Partisi'nin adayı kim oldu?

.,Saadet Partisi aday\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131 ,24 Haziran\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan se\u00e7im i\u00e7in Saadet partisi, saat 10.00'da d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131yla Cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131n\u0131n Temel Karamollao\u011flu oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.,Genel Ba\u015fkan Temel Karamollao\u011flu, "B\u00fct\u00fcn g\u00fcc\u00fcm\u00fczle, \u00f6yle 100 bin de\u011fil en az 500 bin imzayla, hi\u00e7 kimsenin teredd\u00fcd\u00fc olmayacak bir tarzda ba\u015fkan aday\u0131m\u0131z\u0131 belirleyece\u011fiz" demi\u015fti.\r\n\r\n,Abdullah G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Meral Ak\u015fener'i ikna edemeyen Saadet Partisi, kendi aday\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karma karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.