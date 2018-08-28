Son dakika... O isim makamında intihar etti.

Emniyet camias\u0131 bu haberle sars\u0131ld\u0131.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Samsun Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc b\u00fcnyesinde karakol amirli\u011fi ve \u015fube m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6revinden bulunduktan sonra Trabzon Polis Okuluna tayin olan ve burada polis okulu m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6revine kadar y\u00fckselen Cihan Alag\u00f6z, 2015 y\u0131l\u0131nda Samsun 19 May\u0131s Polis Meslek Y\u00fcksekokulu M\u00fcd\u00fcr\u00fc olmu\u015ftu.,Son dakika... O isim makam\u0131nda intihar etti., 1. S\u0131n\u0131f Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc olan Cihan Alag\u00f6z bug\u00fcn makam\u0131nda tabancayla kendini vurarak intihar etti. Evli 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Cihan Alaga\u00f6z'\u00fcn intihar haberi emniyet camias\u0131nda \u00fcz\u00fcnt\u00fcyle kar\u015f\u0131lan\u0131rken \u015fok etkisi yapt\u0131.Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,Olay, Samsun 19 May\u0131s Polis Meslek Y\u00fcksekokulunda meydana geldi.,\r\nCihan Alag\u00f6z, 2 Aral\u0131k 1964 y\u0131l\u0131nda \u00c7orum\u2019da do\u011fdu. 1989 y\u0131l\u0131nda Polis Akademisinden mezun oldu. S\u0131ras\u0131yla \u0130stanbul, Van, Sinop, Samsun \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinin \u00e7e\u015fitli birimlerinde ve Filistin\u2019de Uluslararas\u0131 kurulu\u015fta (TIPH) g\u00f6rev yapt\u0131. Trabzon POMEM M\u00fcd\u00fcr\u00fc olarak g\u00f6revine devam etmekte iken 08.04.2015 tarihinde 19 May\u0131s Polis Meslek Y\u00fcksekokulu M\u00fcd\u00fcr\u00fc olarak atanm\u0131\u015f ve 16.04.2015 tarihinde g\u00f6reve ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.