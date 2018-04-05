Son Dakika! Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın

\u0130stanbul Taksim \u0130lk Yard\u0131m Hastanesi'nden son dakika yang\u0131n haberi geldi.,Taksim yang\u0131n haberi i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,Gaziosmanpa\u015fa Belediye Ba\u015fkan\u0131 Hasan Tahsin Do\u011fan, ''\u0130tfaiye ekipleri m\u00fcdahale ediyor. Neden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belli de\u011fil'' dedi.,\u0130HA muhabiri Mehmet Altun\u0131\u015f\u0131k, itfaiye ekiplerinin m\u00fcdahale etti\u011fini aktard\u0131. Hastanede bulunan hastalar\u0131n tahliye edildi\u011finin sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti\u011fini s\u00f6yledi. Bina olduk\u00e7a y\u00fcksek katl\u0131 bir bina ve bir\u00e7ok noktas\u0131n\u0131n alev ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.