Son dakika! Tunceli'de patlama oldu: 1 kişi ağır yaralı

Tunceli'nin Naz\u0131miye il\u00e7esindeki patika yolda y\u00fcr\u00fcrken ter\u00f6ristlerin d\u00f6\u015fedi\u011fi may\u0131na basan kad\u0131n yaraland\u0131. ,G\u00fcvenlik kaynaklar\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, il\u00e7edeki Ramazan k\u00f6y\u00fc ile Do\u011fanta\u015f k\u00f6y\u00fcn\u00fc birbirine ba\u011flayan ormanl\u0131k alandaki patika yolda ye\u011feni ile y\u00fcr\u00fcyen G\u00f6n\u00fcl Parlak, ter\u00f6ristlerce yola d\u00f6\u015fenen may\u0131na bast\u0131., Yaralanan Parlak, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk m\u00fcdahale sonras\u0131 Naz\u0131miye \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na getirildi. ,Parlak daha sonra buradan askeri bir helikopter ile Elaz\u0131\u011f F\u0131rat \u00dcniversitesi Hastanesine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,G\u00f6n\u00fcl Parlak'\u0131n ye\u011feninin ise yara almadan kurtuldu\u011fu belirtildi.,.