Son dakika! Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım desteği!

ABD'nin skandal yapt\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Katar, T\u00fcrkiye'ye 15 milyar dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m yapaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ile Katar Emiri Temim El-Sani aras\u0131nda Be\u015ftepe'de ger\u00e7ekle\u015fen kritik zirve sonras\u0131 Katar, T\u00fcrkiye'ye 15 milyar dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m ger\u00e7ekle\u015ftirecek. Katar Emiri, "T\u00fcrkiye'ye do\u011frudan yat\u0131r\u0131m yapaca\u011f\u0131z." dedi.\r\n\r\n,G\u00f6r\u00fc\u015fme 3.5 saat s\u00fcrd\u00fc. El-Sani aras\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fmede ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel konular hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulunuldu.\r\n\r\n,Erdo\u011fan ve El-Sani ili\u015fkileri her alanda daha da geli\u015ftirme hususundaki kararl\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 teyit etti.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n da a\u00e7\u0131klamada bulundu. Kal\u0131n, " Katar T\u00fcrkiye'ye 15 milyar dolarl\u0131k do\u011frudan yat\u0131r\u0131m yapacak T\u00fcrk ekonomisinin temelleri sa\u011flamd\u0131r ve T\u00fcrkiye bu s\u00fcre\u00e7ten g\u00fc\u00e7lenerek \u00e7\u0131kacakt\u0131r" diye konu\u015ftu.,Kur ile yap\u0131lan spek\u00fclasyonlar\u0131n ard\u0131ndan Trump, direk T\u00fcrk liras\u0131n\u0131 hedef alarak T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik b\u00fcy\u00fck bir sava\u015f\u0131n fitilini ate\u015fledi.,ABD'ye kar\u015f\u0131 Avrupa'dan ve d\u00fcnyadan T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik destekler bir bir ilan ediliyor. ,ABD'nin TL'ye ve a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 sava\u015f\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'ye destekler gelmeye devam ediyor. ,Katar Emiri ile Ba\u015fkan Erdo\u011fan, bug\u00fcn Be\u015ftepe'de kritik bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015fti. Bu g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan sevindiren bir a\u00e7\u0131klama geldi.,Daha \u00f6nce Suudi Arabistan ba\u015fta olmak \u00fczere 5 Arap \u00fclkesinin ambargosuna u\u011frayan Katar'a, T\u00fcrkiye destek olmu\u015ftu.\r\n\r\n