Son dakika! Ünlü sanatçı kaza geçirdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ile s\u0131n\u0131ra gitmi\u015fti... \u00dcnl\u00fc isim kaza ge\u00e7irdi,Son dakika gelen bilgilere g\u00f6re halk m\u00fczi\u011fi sanat\u00e7\u0131s\u0131 Esat Kabakl\u0131 kaza ge\u00e7irdi. \r\n,\u0130stanbul'dan Mu\u011fla'n\u0131n Fethiye il\u00e7esine giden Kabakl\u0131 idaresindeki 34 SL 4645 plakal\u0131 otomobil, Karamanl\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ka\u011f\u0131lc\u0131k k\u00f6y\u00fcnde kontrolden \u00e7\u0131karak ref\u00fcje \u00e7arpt\u0131, daha sonra kar\u015f\u0131 \u015feride s\u00fcr\u00fcklendi. \r\n,Usta ses Esat Kabakl\u0131 \u0130lk\u00f6\u011fretim, Orta\u00f6\u011fretim ve Lise e\u011fitimini Elaz\u0131\u011f\u2019da tamamlam\u0131\u015f ard\u0131ndan Elaz\u0131\u011f Devlet M\u00fchendislik ve Mimarl\u0131k Akademisi\u2019ni ve \u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi T\u00fcrk Musikisi Devlet Konservatuar\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bitirmi\u015ftir,Kazada yaralanan sanat\u00e7\u0131 Kabakl\u0131, olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerince ara\u00e7tan \u00e7\u0131kar\u0131larak Burdur Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n,Sol kolunda k\u0131r\u0131k olan Kabakl\u0131, Burdur'daki m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan tedbir ama\u00e7l\u0131 Isparta \u015eehir Hastanesine sevk edildi.\r\n,Burdur Valisi \u015eerif Y\u0131lmaz, hastanede yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Kabakl\u0131'n\u0131n saat 16.30 sular\u0131nda Burdur'un Karamanl\u0131 il\u00e7esi s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7inde kendi kulland\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7la tek tarafl\u0131 kaza ge\u00e7irdi\u011fini belirtti.\r\n,Esat Kabakl\u0131'n\u0131n son durumu haberimizde. \u0130\u015fte Esat Kabakl\u0131 hakk\u0131nda merak ettikleriniz.. Esat Kabakl\u0131, ge\u00e7en hafta Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve di\u011fer sanat\u00e7\u0131larla birlikte askere moral i\u00e7in s\u0131n\u0131ra gitmi\u015fti.\r\n,\u00c7ok k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flarda ba\u011flama \u00e7almaya ba\u015flayan Esat Kabakl\u0131 ba\u011flama \u00f6\u011fretmenli\u011fide yapm\u0131\u015ft\u0131r. \r\n,"\u015euanda bilinci a\u00e7\u0131k, konu\u015fuyor. Ailesi de \u015fuan yolda gelmek \u00fczere. Kolunda bir k\u0131r\u0131k var. Ba\u015f k\u0131sm\u0131nda \u00e7arpmadan kaynakl\u0131 birtak\u0131m kesikler var. Arkada\u015flar\u0131m\u0131z diki\u015flerini yapt\u0131lar. G\u00f6\u011fs\u00fcnde \u00e7arpmadan kaynakl\u0131 hafif bir kanama var. Bununla ilgili de hastay\u0131 Isparta \u015eehir Hastanesine nakledece\u011fiz. \u015eu anda \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili endi\u015fe edilecek acil bir durum yok. Kendisine Allah'tan acil \u015fifalar diliyoruz."\r\n\r\n\u00d6te yandan \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu'nun Vali Y\u0131lmaz'\u0131 arayarak Kabakl\u0131'n\u0131n sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili bilgi ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,T\u00fcrk Halk M\u00fczi\u011fi repertuar\u0131\u2019na derlemeleri ile kaynak sa\u011flayan nadide sanat\u00e7\u0131lardan olan Esat Kabakl\u0131 evli ve 2 k\u0131z\u0131 vard\u0131r.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin yan\u0131 s\u0131ra Avrupa\u2019da bir \u00e7ok \u00fclkede konserler veren Esat Kabakl\u0131 gazeteci yazar Servet Kabakl\u0131\u2019n\u0131n amca o\u011flu, \u015eeyh\u00fcl Muharririn Ahmet Kabakl\u0131 Hoca\u2019n\u0131n ise ye\u011fenidir. Esat Kabakl\u0131 aslen Elaz\u0131\u011f\u2019l\u0131d\u0131r ve Elaz\u0131\u011f do\u011fumludur.\r\n,Kabakl\u0131'n\u0131n Burdur Devlet Hastanesinde tetkiklerinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, hayati tehlikesinin bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Vali Y\u0131lmaz, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n