Son gün 30 Kasım! Başvuranların borcu silinecek

30 Kas\u0131m'a kadar gelir testine ba\u015fvurup ki\u015fi ba\u015f\u0131 geliri 676,5 liradan az \u00e7\u0131kanlar\u0131n borcunun \u00fcst\u00fc silinecek.\r\n,Bu y\u0131l hayata ge\u00e7en torba yasa ile gelir testine hi\u00e7 ba\u015fvurmam\u0131\u015f olanlara getirilen imkanda sona yakla\u015f\u0131ld\u0131. ,30 Kas\u0131m'a kadar teste ba\u015fvuranlar\u0131n Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 (GSS) primleri, test sonucuna g\u00f6re ilk tescil ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.,Nisan 2018 \u00f6ncesi prim borcu olanlar 31 Aral\u0131k'a kadar bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6demeleri halinde gecikme faizi \u00f6demeyecek. ,Bu kapsamda, 2 Nisan 2018'e kadar teste m\u00fcracaat edenlerden geliri br\u00fct asgari \u00fccretin 3'te 1'inden az olan yakla\u015f\u0131k 280 bin ki\u015finin borcu silinmi\u015fti. \r\n,Fazla \u00e7\u0131kanlar\u0131n ise 1 Nisan 2017 \u00f6ncesine ait bor\u00e7lar\u0131 ayl\u0131k 53 lira \u00fczerinden g\u00fcncellenmi\u015fti. \r\n,Hane i\u00e7inde ki\u015fi ba\u015f\u0131 geliri br\u00fct asgari \u00fccretin 3'te 1'inden (676,5 lira) az \u00e7\u0131kanlar\u0131n borcu silinecek.\r\n\r\n,(Takvim),H\u00fck\u00fcmet, GSS'de 3 ayr\u0131 prim yerine daha d\u00fc\u015f\u00fck tutardaki tek primi getirmi\u015f, borcu olanlara \u00f6nemli imkan sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131.,Borcu olanlar 31 Aral\u0131k'a kadar sa\u011fl\u0131ktan yararlanabilecek.