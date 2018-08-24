Son hâlini görenler inanamıyor

B\u00fckre\u015f'te 71 ya\u015f\u0131nda tek ba\u015f\u0131na ya\u015fay\u0131p dilencilik yapan adam\u0131n son h\u00e2lini g\u00f6ren inanm\u0131yor.\r\n,\u00d6len kar\u0131s\u0131yla burada ya\u015fad\u0131klar\u0131 i\u00e7in evini asla terk etmeyen adama yap\u0131lan yard\u0131mlar sonucu, ya\u015fl\u0131 adam\u0131n hayat\u0131 de\u011fi\u015fti.\r\n,Para toplayarak ona yeni bir ev veren insanlar de\u011fi\u015fimi kare kare i\u015fte b\u00f6yle kaydettiler.\r\n,.,\u0130nsanlar\u0131n duygular\u0131n\u0131 kullanarak para kazanmaya \u00e7al\u0131\u015fan sahtekar dilencilerin numaralar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130\u015fte onlardan baz\u0131lar\u0131...\r\n,Sokak ortas\u0131nda dilenen bu kad\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri adeta olay oldu...\r\n,Yoldan ge\u00e7en insanlar\u0131n para verdi\u011fi kad\u0131n, kutunun i\u00e7indeki paralar\u0131n\u0131 sayd\u0131ktan sonra saklad\u0131\u011f\u0131 iPhone ile i\u015fte b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi...\r\n,Dilenciler, \u015fehir meydan\u0131na yak\u0131n bir yere park ettikleri ara\u00e7lar\u0131ndan inerek, \u015fehrin al\u0131\u015fveri\u015f merkezlerinin bulundu\u011fu yere giderken b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiler.\r\n,\u0130ngiltere'de \u00e7ekilen bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler herkesi hayretler i\u00e7erisinde b\u0131rakt\u0131.\r\n,Bir kaykay \u00fczerinde dilenen bu adam\u0131n foyas\u0131n\u0131 sokaktaki vatanda\u015flar ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,\u00c7in'de dilenerek para kazanan bu adam\u0131n foyas\u0131 i\u015fte b\u00f6yle ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Zor durumda olduklar\u0131 izlenimi veren sahtekar dilenciler...\r\n,Londra sokaklar\u0131nda elinde koltuk de\u011fne\u011fi ile aksayarak y\u00fcr\u00fcyen bu adam\u0131n ger\u00e7ek y\u00fcz\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131...,Yoldan ge\u00e7en insanlar\u0131n para verdi\u011fi kad\u0131n, kutunun i\u00e7indeki paralar\u0131n\u0131 sayd\u0131ktan sonra...\r\n,Karton par\u00e7as\u0131n\u0131n alt\u0131na saklad\u0131\u011f\u0131 iPhone ile i\u015fte b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi...\r\n,Bu ya\u015fl\u0131 adam g\u00fcn\u00fcn\u00fc Pekin sokaklar\u0131nda dilenerek ge\u00e7iriyor\r\n,Fakat, h\u00e2linden hi\u00e7 de \u015fikayet\u00e7i de\u011fil\r\n,Saymas\u0131na yard\u0131m edenlere de bah\u015fi\u015f veriyor\r\n,Ya\u015fl\u0131 adam\u0131n \u00fcniversitede okuyan iki k\u0131z\u0131 var\r\n,Ayr\u0131ca, bir de ev yapt\u0131rm\u0131\u015f\r\n,Kazand\u0131\u011f\u0131 ayl\u0131k gelir T\u00fcrk paras\u0131yla 5 bin liray\u0131 buluyor\r\n,\u00c7in sokaklar\u0131nda yerde s\u00fcr\u00fcnerek para toplayan bu dilencinin inan\u0131lmaz oyunu herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131...\r\n,G\u00fcn boyu sokaklarda bu \u015fekilde dola\u015fan adam\u0131n yapt\u0131klar\u0131na inanamayacaks\u0131n\u0131z..\r\n,\u0130\u015fte d\u00fczenbaz dilencinin ak\u0131lalmaz numaras\u0131...\r\n