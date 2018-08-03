Son kurban 18 yaşındaki Kemal oldu

Gencecik bir beden de Htay'da soldu.,Madde ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 her ge\u00e7en g\u00fcn tehlikeli boyutlara ula\u015f\u0131yor.,Onlardan biri de 18 ya\u015f\u0131ndaki Kemal'di...,Merkez Antakya il\u00e7esinde ge\u00e7en hafta arkada\u015flar\u0131yla e\u011flenmek i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kan Kemal D., iddiaya g\u00f6re \u00f6nce enerji i\u00e7ece\u011fi i\u00e7ip ard\u0131ndan \u00e7akmak gaz\u0131 \u00e7ekti. Bir s\u00fcre sonra fenala\u015fan gence bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7irdi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnen arkada\u015flar\u0131 m\u00fcdahale etti.\r\n\r\nKemal D. kendine gelmeyince 112 sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verildi. Sa\u011fl\u0131k ekiplerinin m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan \u0130skenderun il\u00e7esinde \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131lan gen\u00e7, burada yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nd\u0131. Ancak 1 haftal\u0131k ya\u015fam m\u00fccadelesinin ard\u0131ndan hayata g\u00f6zlerini yumdu. Kemal D.'nin cenazesi Antakya Mezarl\u0131k Kompleksi\u2019nde bug\u00fcn \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6zya\u015flar\u0131 aras\u0131nda topra\u011fa verildi.\r\n\r\n,\r\nHatay Madde Ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile M\u00fccadele Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Sald\u0131ran, son zamanlarda gen\u00e7ler aras\u0131nda \u00e7akmak gaz\u0131 kullan\u0131m\u0131n g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir \u015fekilde artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Gen\u00e7lerin arkada\u015f ortamlar\u0131nda kendini ispatlamak ya da sosyo ekonomik nedenlerden dolay\u0131 madde ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 tuza\u011f\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Sald\u0131ran, "\u00c7akmak gaz\u0131 kullan\u0131m\u0131 bireylerde ani kalp rahats\u0131zl\u0131klar\u0131, kalpte ritim bozulmalar\u0131, akci\u011fer ve beyne yeterince oksijen gitmemesinden dolay\u0131 kusma, bay\u0131lma ve hatta \u00e7ok nadiren de olsa \u00f6l\u00fcmle sonu\u00e7lanabiliyor. Anne babalar \u00e7ok dikkatli olmas\u0131 gerekiyor. Daha a\u00e7\u0131k ve tutarl\u0131 bir ileti\u015fim kurma y\u00f6ntemi kullan\u0131lmal\u0131. Sigara ve madde kullan\u0131m\u0131 konusunda gen\u00e7lere \u00f6rnek olmalar\u0131, madde kullan\u0131m\u0131 konusunda \u015f\u00fcphe duyduklar\u0131 anda \u00e7ocuklar\u0131yla su\u00e7lay\u0131c\u0131 ve yarg\u0131lay\u0131c\u0131 bir ileti\u015fim kurmak yerine empati ile yakla\u015fmalar\u0131 gerekmektedir."\r\n\r\n18 YA\u015e ALTINA SATI\u015eI YASAK\r\n\r\n18 ya\u015f alt\u0131ndaki bireylere \u00e7akmak gaz\u0131 sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n kanunen yasak oldu\u011funun da alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Sald\u0131ran, bu konuda vatanda\u015flara b\u00fcy\u00fck g\u00f6rev d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, \u00f6zellikle sat\u0131c\u0131lar\u0131n bu konuya dikkat etmesi gerekti\u011fini ve 18 ya\u015f alt\u0131 bireylere \u00e7akmak gaz\u0131 sat\u0131\u015f\u0131 yapanlar\u0131n ya\u015fanacaklardan kanunen ve vicdanen sorumlu olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.