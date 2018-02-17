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Son kurban 23 yaşındaki Melike oldu! Feci şekilde can verdi...
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Korkunç haber Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. 23 yaşındaki mimar Melike feci şekilde can verdi.
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