Son seçim anketinde Akşener'e büyük şok

Son se\u00e7im anketi sonu\u00e7lar\u0131 Yeni \u015eafak gazetesi yazar\u0131 Mehmet Acet'ten geldi. ,Son se\u00e7im anketi sonu\u00e7lar\u0131 gelmeye devam ediyor.,Yeni \u015eafak gazetesi yazar\u0131 Mehmet Acet, "24 Haziran\u2019\u0131n s\u00fcrprizini kim yapacak?" ba\u015fl\u0131kl\u0131 bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda bir kamuoyu ara\u015ft\u0131rmac\u0131n\u0131n elde etti\u011fi son verileri payla\u015ft\u0131:\r\n\r\n,\u015eu aralar 10 bin ki\u015fiyle nihai anketini yapmakla me\u015fgul oldu\u011fu i\u00e7in \u201cSand\u0131ktan bu \u00e7\u0131kacak\u201d iddias\u0131n\u0131 net bir \u015fekilde ortaya koymayan, ama \u201cHer g\u00fcn anket yap\u0131yorum\u201d diyerek sand\u0131\u011f\u0131n nabz\u0131n\u0131 \u00f6l\u00e7meye devam eden, anketlerinde de bilimsel y\u00f6ntemlere sad\u0131k kalmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bildi\u011fim, b\u00fct\u00fcn partilere de e\u015fit mesafede duran bir ara\u015ft\u0131rmac\u0131n\u0131n elde etti\u011fi son verileri sizlerle payla\u015fabilirim:\r\n\r\n,Tayyip Erdo\u011fan: Y\u00fczde: 52,\r\n\r\n,Anketlerin \u00f6nemli b\u00f6l\u00fcm\u00fc, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinin ilk turda bitece\u011fini \u00f6ng\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in, bu verilerin Erdo\u011fan ile ilgili k\u0131sm\u0131 i\u00e7in \u201cS\u00fcrpriz var\u201d diyemeyiz. \r\n,\u00d6nceki ara\u015ft\u0131rmalara bakarak s\u00fcrpriz kategorisine al\u0131p \u00fczerinde durabilece\u011fim nokta, Muharrem \u0130nce\u2019nin oylar\u0131ndaki art\u0131\u015f, ama \u00f6b\u00fcr yandan Meral Ak\u015fener\u2019in oylar\u0131nda ya\u015fanan d\u00fc\u015f\u00fc\u015f.\r\n\r\n,Konu\u015ftu\u011fum ara\u015ft\u0131rmac\u0131, \u201cBu se\u00e7imin s\u00fckut-u hayali Ak\u015fener olacak\u201d deyip bir iddia koydu ortaya. ,Y\u00fczde 5\u2019lerde, 4\u2019lerde kal\u0131rsa \u015fa\u015fmamak laz\u0131m diye de ekledi.\r\n\r\n,Dikkat ettiyseniz, Muharrem \u0130nce\u2019nin oylar\u0131ndaki art\u0131\u015f, Ak\u015fener\u2019in oylar\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ile do\u011frudan paralellik arz ediyor. ,Yani \u0130nce Ak\u015fener\u2019e gidecek oylar\u0131 toplayarak y\u00fckselirken, Ak\u015fener, \u0130nce\u2019ye kapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 oylarla d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7mi\u015f durumda.\r\n\r\n,Bu da bizi ba\u015f\u0131ndan beri savundu\u011fumuz teze geri g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. Ne demi\u015ftik? ,Muharrem \u0130nce ve Meral Ak\u015fener\u2019in oy alabilece\u011fi y\u00fczde 35-37\u2019lik bir havuz var. ,Bu havuzdaki oylar bu iki isimden birinin lehine, di\u011ferinin aleyhine de\u011fi\u015febilir ama iki ismin de geri kalan y\u00fczde 63-65\u2019lik kitleden oy alabilmeleri pek m\u00fcmk\u00fcn g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor.",Demirta\u015f ile ilgili k\u0131sm\u0131 i\u00e7in de ayn\u0131 durum s\u00f6z konusu.\r\n,Muharrem \u0130nce: Y\u00fczde 28,\r\n,Selahattin Demirta\u015f: Y\u00fczde 9,\r\n,Meral Ak\u015fener: Y\u00fczde 7,\r\n, 24 haziran se\u00e7imlerine say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala ara\u015ft\u0131rma \u015firketlerinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 merak konusu oldu.