Son tarih 31 Temmuz

(\u0130SA KARAKA\u015e) Torba Kanun olarak bilinen \u201cVergi ve Di\u011fer Baz\u0131 Alacaklar\u0131n Yeniden Yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131 ile Baz\u0131 Kanunlarda De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na \u0130li\u015fkin Kanun\u201d 18\/5\/2018 tarihli say\u0131l\u0131 Resm\u00ee Gazete\u2019de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmi\u015f bulunmaktad\u0131r.,Esnaf-sanatk\u00e2r, \u015firket orta\u011f\u0131 ve di\u011fer i\u015f yeri sahipleri, i\u015f\u00e7i, memur ile hemen hemen toplumun t\u00fcm kesimlerini ilgilendiren bu kanundan faydalanma esaslar\u0131, bor\u00e7lar\u0131n silinmesi, aff\u0131, yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131nda avantajl\u0131 durumlar, Ba\u011f-Kur\u2019lular\u0131n hizmet kazanmalar\u0131, erken emeklilikleri ile getirilen di\u011fer t\u00fcm de\u011fi\u015fiklikler bu yaz\u0131 dizisinde herkesin en kolay bir \u015fekilde anlayaca\u011f\u0131 \u015fekilde kaleme al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Peki hangi SGK bor\u00e7lular\u0131 faydalanacak?,\u201cTorba Kanun\u201dla yap\u0131lan d\u00fczenlemelerden; 2018 y\u0131l\u0131 Mart ay\u0131\/d\u00f6nemi ve \u00f6nceki aylara ili\u015fkin olup, bu Kanunun yay\u0131m tarihi olan 18\/5\/2018 tarihinden \u00f6nce tahakkuk etti\u011fi h\u00e2lde 18\/05\/2018 tarihi itibar\u0131yla \u00f6denmemi\u015f olan a\u015fa\u011f\u0131da tek tek say\u0131lan SGK alacaklar\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131labilecektir.,\u00a5 SSK ve Ba\u011f-Kur sigorta prim bor\u00e7lar\u0131,\r\n\u00a5 Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklilik kesene\u011fi ve kurum kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131,\r\n\u00a5 \u0130\u015fsizlik sigortas\u0131 primi,,\u00a5 Emeklilerin sosyal g\u00fcvenlik destek primi,\r\n\u00a5 Genel sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 primi,\r\n\u00a5 Avukatlar, Noterler, Amat\u00f6r sporcular ile di\u011fer topluluk sigortas\u0131 primi bor\u00e7lular\u0131,,\u00a5 \u00d6denmesi imk\u00e2n\u0131 ortadan kalkmam\u0131\u015f olan iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigorta primleri,\r\n\u00a5 Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu taraf\u0131ndan ilgili kanunlar\u0131 gere\u011fince takip edilen damga vergisi ile\r\n\u00a5 \u00d6zel i\u015flem vergisi ve e\u011fitime katk\u0131 pay\u0131 alacak as\u0131llar\u0131 ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamm\u0131 gibi fer\u2019i bor\u00e7lar\u0131 olanlar,\r\n\u00a5 31\/3\/2018 tarihine kadar bitirilmi\u015f \u00f6zel nitelikteki in\u015faatlar ile ihale konusu i\u015flere ili\u015fkin olup bu 18\/5\/2018 tarihinden \u00f6nce Kurumca re\u2019sen tahakkuk ettirilerek i\u015fverene tebli\u011f edildi\u011fi h\u00e2lde 18\/5\/2018 tarihi itibar\u0131yla \u00f6denmemi\u015f olan eksik i\u015f\u00e7ilik tutar\u0131 \u00fczerinden hesaplanan sigorta primi,,\u00a5 31\/3\/2018 tarihine kadar bitirilmi\u015f \u00f6zel nitelikteki in\u015faatlar ile ihale konusu i\u015flere ili\u015fkin olup, 31\/7\/2018 tarihine kadar ba\u015fvuruldu\u011fu h\u00e2lde bu s\u00fcrenin sonuna kadar Kurumca re\u2019sen tahakkuk ettirilerek i\u015fverene tebli\u011f edilememi\u015f olan eksik i\u015f\u00e7ilik tutar\u0131 \u00fczerinden hesaplanan sigorta primi,\r\n\u00a5 31\/3\/2018 tarihinden \u00f6nce yap\u0131lan tespitlere ili\u015fkin olup 18\/05\/2018 tarihi itibar\u0131yla tebli\u011f edilmekle birlikte, kesinle\u015fmi\u015f\/kesinle\u015fmemi\u015f olanlar ile 18\/5\/2018 tarihinden sonra tebli\u011f edilen idari para cezalar\u0131,\r\n\u00a5 Kapsama giren ve 18\/5\/2018 tarihinden \u00f6nce as\u0131llar\u0131 \u00f6denen alacaklar\u0131n 18\/5\/2018 tarihi itibar\u0131yla hen\u00fcz \u00f6denmemi\u015f olan fer\u2019ileri,,\u00a5 SGK uygulama Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsam\u0131nda sigortal\u0131 olanlara (taksici, dolmu\u015f\u00e7u\u2026) ait sigorta primi,\r\n\u00a5 Tar\u0131m sigortal\u0131lar\u0131na ili\u015fkin sigorta primi,\r\n\u00a5 4\/1-b (Ba\u011f-Kur) kapsam\u0131ndaki sigortal\u0131l\u0131k stat\u00fcs\u00fcnden kaynaklanan ve 18\/5\/2018 tarihi itibar\u0131yla durdurulmu\u015f s\u00fcrelere ili\u015fkin primler,\r\n\u00a5 SGK taraf\u0131ndan, 18\/5\/2018 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak \u00f6denen gelir veya ayl\u0131klara ili\u015fkin alacaklar ile bunlara ba\u011fl\u0131 gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamm\u0131 alacaklar\u0131, yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olan SGK alacaklar\u0131n\u0131 olu\u015fturmaktad\u0131r.,\u00a5 5393 say\u0131l\u0131 Kanun\u2019un ge\u00e7ici 5\u2019inci maddesi, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Kanunu\u2019nun ge\u00e7ici 3. maddesi kapsam\u0131nda uzla\u015f\u0131lan alacaklar,\r\n\u00a5 Sa\u011fl\u0131k hizmeti sunucular\u0131na (hastaneler, eczaneler, optik\u00e7iler) yersiz yap\u0131lan \u00f6demelerden veya bunlara kesilen cezai \u015fartlardan do\u011fan alacaklar,\r\n\u00a5 SGK\u2019n\u0131n kira alacaklar\u0131\u2026\r\nTorba Kanun kapsam\u0131nda yap\u0131land\u0131r\u0131lmayacakt\u0131r. Peki s\u00fcre ne zaman bitecek?,Torba Kanun uyar\u0131nca; bor\u00e7lular\u0131n kapsama giren SGK alacaklar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131rabilmeleri i\u00e7in 31\/7\/2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili \u00fcniteye\/birime \u015fahsen, posta veya 31\/7\/2018 saat 23.59\u2019a kadar e-Sigorta yoluyla ba\u015f