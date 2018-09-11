Son yerli telefonun özellikleri ve fiyatı

T\u00fcrkiye\u2019nin ilk yerli ak\u0131ll\u0131 cep telefonu Venus\u2019\u00fcn yeni modeli raflardaki yerini ald\u0131.\r\n,\r\n\r\nVenus V6, biri 13 MP di\u011feri 5 MP olan \u00e7ift arka kameras\u0131 ile y\u00fcksek kalitede foto\u011fraf \u00e7ekmeye imkan tan\u0131rken, d\u00fc\u015f\u00fck \u0131\u015f\u0131k ko\u015fullar\u0131 i\u00e7in de \u00e7ift tonlu LED fla\u015f da bulunduruyor. \r\n,\r\n\r\nY\u00fcz g\u00fczelle\u015ftirme \u00f6zelli\u011fine sahip V6, hem 8 MP\u2019lik \u00f6n kameras\u0131nda hem \u00e7ift arka kameras\u0131nda yer alan portre modu sayesinde foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131\u011fa merak duyanlar\u0131n ilgisini \u00e7ekecek.\r\n,\r\n\r\nSadece kameras\u0131yla de\u011fil ayn\u0131 zamanda performans\u0131yla da iddial\u0131 Venus V6, 1.8 GHz h\u0131z\u0131ndaki 8 \u00e7ekirdekli Qualcomm i\u015flemcisi ve 3 GB RAM\u2019i ile oyun severler i\u00e7in de aran\u0131lan telefon modeli olacak.\r\n,\r\n\r\nVenus V6, h\u0131zl\u0131 \u015farj olma, Type-C giri\u015f, IZAT GPS, dahili FM Radyo ve arka y\u00fczeyde parmak izi okuyucu gibi hayat\u0131m\u0131z\u0131 kolayla\u015ft\u0131ran teknolojilere de sahip.\r\n,5.7" ekran boyutuna ve 18:9 geni\u015fletilmi\u015f g\u00f6r\u00fc\u015f alan\u0131na sahip olan V6\u2019n\u0131n, 2.5D tasar\u0131ml\u0131 Corning Gorilla Glass 3 ekran cam\u0131 var. \u00c7izilmelere ve darbelere kar\u015f\u0131 dayan\u0131kl\u0131 olmas\u0131yla \u00f6n plana \u00e7\u0131kan ekran\u0131n di\u011fer \u00f6zellikleri ise 1440x720 HD Plus \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fck ve Incell teknolojisi.,\r\n\r\nBir bak\u0131\u015fta Venus V6\u2019n\u0131n t\u00fcm \u00f6zellikleri...\r\n, \r\nEkran Boyutu: 5.7" \r\n \r\n\u00c7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fck: 1440x720 ,\r\n \r\nTeknoloji: HD Plus Incell Ekran \r\n \r\nEkran Cam\u0131: 2.5D tasar\u0131ml\u0131 Corning Gorilla Glass 3 , \r\nQualcomm Snapdragon 450 \r\n \r\nAndroid Oreo \u0130\u015fletim Sistemi \r\n \r\n\u00c7ekirdek Say\u0131s\u0131: 8 \r\n \r\n\u0130\u015flemci H\u0131z\u0131: 1.8 GHz ,13MP+5MP Portre Modu \r\n \r\nFla\u015f: \u00c7ift ton fla\u015fl\u0131 \r\n \r\nVideo \u00c7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc: FHD \r\n \r\nHDR: Var \r\n \r\nFiltreleme ve \u00d6zel \u00c7ekim Modlar\u0131: Var \r\n \r\nPanoramik \u00c7ekim: Var \r\n \r\nH\u0131zl\u0131 Otomatik Odaklama: Var \/ PDAF ,Venus V6, 1.669 TL\u2019lik fiyat\u0131 ve bokeh destekli \u00e7ift arka kameras\u0131yla piyasaya s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n