Sona gelindi! 9 saatten 3,5 saate inecek...

\u0130stanbul-\u0130zmir karayolu ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131 9 saatten 3,5 saate indirecek otoyol projesinde sona yakla\u015f\u0131l\u0131yor.,Bal\u0131kesir`in Edremit yolu, Bursa yolu, Sava\u015ftepe yolu istikametlerinde \u00e7al\u0131\u015fmalar son s\u00fcrat devam ederken, Bal\u0131kesir B\u00fcy\u00fc\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zekai Kafao\u011flu, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yerinde inceledi.\r\n,Otoyol ile ilgili m\u00fcteahhit firmalardan bilgi alan Ba\u015fkan Kafao\u011flu, "D\u00fcnyadaki 10 b\u00fcy\u00fck projeden birisi de \u0130stanbul-\u0130zmir Otoyolu projesi. Yakla\u015f\u0131k de\u011feri 6,9 milyar dolarl\u0131k bir proje. Bunun 2.9 milyar TL de kamula\u015ft\u0131rma bedeli var. \u00dcst \u00fcste koyarsan\u0131z 8 milyar dolar\u0131 a\u015fk\u0131n bir maliyet ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Bal\u0131kesir bu anlamda \u00e7ok \u015fansl\u0131. \u0130stanbul-\u0130zmir Otoyolu Bal\u0131kesir`den ge\u00e7iyor. Arkas\u0131ndan gelecek olan \u00c7anakkale K\u00f6pr\u00fcs\u00fc projesi de bu otoyol ile birle\u015fecek. Yakla\u015f\u0131k 433 kilometrelik bir yol olacak. Bunun 109 kilometresi Bal\u0131kesir il s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde kal\u0131yor. \u00d6zellikle kullan\u0131lacak olan \u0130stanbul ve Bursa istikametinden gelip turizm b\u00f6lgemiz olan Edremit Ayval\u0131k istikametine gidecekler sene sonu itibariyle 29 kilometrelik kuzey ile bat\u0131 kav\u015fa\u011f\u0131 aras\u0131 a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f olacak. \u0130stanbul`dan gelerek k\u00f6rfez hatt\u0131na gidecek s\u00fcr\u00fcc\u00fcler \u015fehir i\u00e7i trafi\u011fine hi\u00e7 girmeden Yenik\u00f6y mevkisinden bu yola \u00e7\u0131kacak Dall\u0131mand\u0131ra mevkisinden de k\u00f6rfez yoluna girecekler. Ciddi bir yak\u0131t ve zaman tasarrufu olacak" dedi.\r\n,Ba\u015fkan Kafao\u011flu, yolun tamamlanmas\u0131 ile Bal\u0131kesir`de \u00fcretilen bir \u00fcr\u00fcn\u00fcn 3 g\u00fcn i\u00e7inde Avrupa`n\u0131n her bir yan\u0131na g\u00f6nderilece\u011fini kaydetti.\r\n,Kafao\u011flu, "Bildi\u011finiz gibi Osmangazi K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ile yol Bursa`ya kadar tamamland\u0131. Bu bile Bal\u0131kesir`in ekonomik hayat\u0131na olumlu yans\u0131d\u0131. \u0130stanbul`da Organize Sanayi B\u00f6lgelerindeki bir\u00e7ok firma \u00fcretim i\u00e7in Bal\u0131kesir`den yer al\u0131m\u0131 yapt\u0131. Firma sahipleri \u0130stanbul`da otursa dahi otoyol ile 2 saatte Bal\u0131kesir`de bulunan fabrikas\u0131na gelebilecek, buradan 1 saatte \u0130zmir`e gidebilecek. Yol demek medeniyet demek. \u00d6zellikle \u00c7anakkale K\u00f6pr\u00fcs\u00fc projesi tamamland\u0131\u011f\u0131nda da Bal\u0131kesir`de \u00fcretilen ihra\u00e7 \u00fcr\u00fcnleri 3 g\u00fcn i\u00e7inde Avrupa`n\u0131n en \u00fccra noktalar\u0131na kadar ula\u015ft\u0131r\u0131labilecek. Bu yol Bal\u0131kesir`in boynuna tak\u0131lm\u0131\u015f bir gerdanl\u0131kt\u0131r. Bunun faydalar\u0131n\u0131 \u015fimdiden g\u00f6rmeye ba\u015flad\u0131k. 2019 y\u0131l\u0131nda yol tamamen kullan\u0131ma a\u00e7\u0131lacak ancak 2018`de de yolun 29 kilometrelik k\u0131sm\u0131n\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fclerimiz kullanmaya ba\u015flayacak" diye konu\u015ftu.\r\n,\u0130ncelemelerinde Ba\u015fkan Kafao\u011flu`na Dan\u0131\u015fman\u0131 \u0130smail Uluhan ile m\u00fcteahhit firman\u0131n yetkilileri e\u015flik etti.\r\n,Edremit yolu \u00fczerinde bulunan ve Naipli k\u0131rsal mahallesi yan\u0131ndan ge\u00e7erek Edremit`e ilerleyen g\u00fczergahta yollar\u0131n ve \u00fcst ge\u00e7itlerin tamamland\u0131\u011f\u0131 asfalt \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ise devam etti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n