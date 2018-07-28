Songül Karlı: 'Yaptırmadım' diyen yalan söyler!

Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l e\u015finden bo\u015fand\u0131ktan sonra bekarl\u0131\u011f\u0131n keyfini \u00e7\u0131kart\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Song\u00fcl Karl\u0131, ayak \u00fcst\u00fc sorular\u0131 yan\u0131tlad\u0131.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131, estetikle ilgili soruya, ilgin\u00e7 bir yan\u0131t verdi.,Kamera kar\u015f\u0131s\u0131nda olan herkes estetik yapt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r., 'Ben yapt\u0131rmad\u0131m' diyen varsa inanmay\u0131n., Ekran \u00f6n\u00fcnde olan herkesin iyi g\u00f6r\u00fcnmesi laz\u0131m" cevab\u0131n\u0131 verdi., \u00c7\u00fcnk\u00fc ya\u015f ilerledik\u00e7e ihtiya\u00e7 duyuyorsun.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131,"Evet, estetik yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131m oldu. ,.,\u015eark\u0131c\u0131 Song\u00fcl Karl\u0131, \u00f6nceki g\u00fcn Ni\u015fanta\u015f\u0131 City's AVM'de objektiflere tak\u0131ld\u0131.\r\n