Sonuçlar değişti! İyi Parti'ye 24 Haziran'da bir şok daha...

Yurt d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131lan oylar\u0131n partilere da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131yla Kahramanamra\u015f'ta d\u00fcn \u0130Y\u0130 Parti'nin kazand\u0131\u011f\u0131 milletvekilli\u011fi bug\u00fcn CHP'nin oldu. ,Bu sonu\u00e7lara g\u00f6re 2015'te AK Parti'nin 7 olan milletvekili say\u0131s\u0131 6'ya d\u00fc\u015ft\u00fc, CHP ve MHP birer milletvekilli\u011fi kazand\u0131.\r\n\r\n,738 bin 677 se\u00e7menin kay\u0131tl\u0131 oldu\u011fu 8 milletvekilli\u011fi bulunan Kahramanmara\u015f'ta d\u00fcn a\u00e7\u0131klanan kesin olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal, Ahmet \u00d6zdemir, Celalettin G\u00fcven\u00e7, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n askerlik arkada\u015f\u0131 ve mevcut milletvekili olan emekli m\u00fcft\u00fc \u0130mran K\u0131l\u0131\u00e7, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe \u00d6\u00e7al, MHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sefer Aycan ile \u0130Y\u0130 Parti'den Faruk Atl\u0131 milletvekili olarak TBMM'ye gitmeye hak kazand\u0131. ,Ancak yurt d\u0131\u015f\u0131 oylar\u0131n\u0131n partilere da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bug\u00fcn sonu\u00e7 de\u011fi\u015fti.\r\n\r\n,Kesinle\u015fmeyen sonu\u00e7lara g\u00f6re Kahramanmara\u015f'ta AK Parti y\u00fczde 58.46 ile 6, MHP y\u00fczde 16.33 ile 1, CHP y\u00fczde 9.76 ile 1 milletvekili \u00e7\u0131kar\u0131rken, \u0130Y\u0130 Parti y\u00fczde 9.63 ile CHP'nin alt\u0131nda kalarak milletvekili \u00e7\u0131karamad\u0131 ve CHP Parti Meclisi \u00dcyesi Ali \u00d6ztun\u00e7 milletvekili oldu.\r\n\r\n,Bu sonu\u00e7lara g\u00f6re; 1 Kas\u0131m 2015 se\u00e7imlerinde MHP 1 olan milletvekili say\u0131s\u0131n\u0131 korurken, AK Parti'nin 7 olan milletvekili say\u0131s\u0131 6'ya d\u00fc\u015ft\u00fc, 1 milletvekilli\u011fi de CHP'ye ge\u00e7ti.,.