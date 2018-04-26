Sonunda belli oldu! Abdullah Gül...

Adaylar bir bir belli olmayan ba\u015flad\u0131. Milliyet yazaRI G\u00fcneri C\u0131vao\u011flu bu yaz\u0131s\u0131nda kaleme ald\u0131.\r\n\r\n,Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn -HDP hari\u00e7- \u201cittifak kar\u015f\u0131t\u0131 muhalefet partilerinin ortak aday\u0131 olmas\u0131\u201d SP\u2019nin projesiydi. Zaten tutmayaca\u011f\u0131 ba\u015f\u0131ndan belli olan bir maya g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcndeydi. \u00c7\u00fcnk\u00fc...\r\n\r\n,1- Meral Ak\u015fener \u00e7ok \u00f6nceden \u201cCumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 oldu\u011funu\u201d a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ak\u015fener\u2019in duas\u0131 i\u00e7in onu tan\u0131yanlar \u201cS\u00f6z\u00fcnden geri ad\u0131m atmamak eksenlidir\u201d yorumunu yap\u0131yorlard\u0131.\r\n\r\n,Ger\u00e7ekten Ak\u015fener \u201cKamuoyu \u00f6n\u00fcnde adayl\u0131\u011f\u0131m\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131m, art\u0131k d\u00f6nemem\u201d kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,2- CHP i\u00e7inde \u201cAbdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 tepkiler\u201d yayg\u0131nd\u0131\r\n\r\n,Daha \u00f6nce kurultayda Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na kar\u015f\u0131 \u201cGenel Ba\u015fkan aday\u0131 olan\u201d ve 24 Haziran i\u00e7in de \u201cCHP\u2019nin Cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131ndan\u201d s\u00f6z edilen Muharrem \u0130nce kesin kar\u015f\u0131 tav\u0131r koyan tweet\u2019ler att\u0131.\r\n\r\n,CHP Grup Ba\u015fkan Vekili \u00d6zg\u00fcr \u00d6zel de gene Twitter \u00fczerinden \u201cCHP\u2019nin g\u00fcndeminde Abdullah G\u00fcl diye bir isim olmad\u0131, \u015fimdi de yok, olmayacak da\u201d mesaj\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Veli A\u011fbaba ise \u201cCHP\u2019de Abdullah G\u00fcl gibi bir tart\u0131\u015fma yoktur, kendisi aday\u0131m\u0131z da de\u011fildir\u201d dedi.\r\n\r\n,Bu ve benzeri a\u00e7\u0131klamalardan sonra CHP\u2019nin \u201ckendi i\u00e7inden aday g\u00f6stermesi\u201d d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka se\u00e7enek g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor.\r\n\r\n,3- Art\u0131k -hani mesela- k\u0131r\u0131lan vazonun b\u00fct\u00fcn par\u00e7alar\u0131 yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131lsa ve kendisine sunulsa bile G\u00fcl\u2019\u00fcn buna olumlu cevap vermesi, s\u00f6ylenenleri i\u00e7ine sindirmesi m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?\r\n\r\n,Abdullah G\u00fcl\u2019e \u201cKarars\u0131z davrand\u0131, o y\u00fczden\u201d diye ba\u015flayan ele\u015ftirilere gelince... Ne yapacakt\u0131?\r\n\r\n,Zemini \u00e7atlaklar, k\u0131r\u0131klar, bo\u015fluklarla dolu sahneye \u00e7\u0131k\u0131p \u201cBen aday\u0131m\u201d m\u0131 diyecekti?\r\n\r\n,AK Parti ve MHP ittifak\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131ndaki partilerin 24 Haziran yol haritas\u0131 neredeyse belli. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in partiler kendi adaylar\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek. Aralar\u0131ndan en fazla oy alan ve ikinci tura kalan -birinci turda y\u00fczde \u201c50+\u201d sand\u0131klardan \u00e7\u0131kmam\u0131\u015fsa- aday desteklenecek.\r\n\r\n,B\u00f6yle bir durumda her partinin kendi aday\u0131n\u0131 g\u00f6stermesi durumunda se\u00e7men kat\u0131l\u0131m oran\u0131 daha y\u00fcksek olabilir. Y\u00fczde 85\u2019in a\u015f\u0131lmas\u0131 muhalefet blokunun lehine olur gibi hesaplara da i\u015faret edeyim. Milletvekili se\u00e7imlerinde de HDP d\u0131\u015f\u0131ndaki partilerin -SP hari\u00e7- CHP\u2019yle ittifak yapmas\u0131 bekleniyor. SP\u2019nin ise \u0130Y\u0130 Parti\u2019yle... (Milliyet) Hedefleri \u201cs\u0131f\u0131r baraj...\u201d\r\n