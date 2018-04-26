Soruyu sadece bilgisayar yanıtlayabildi

1. Bir sopa ve topun toplam fiyat\u0131 1.10 dolar. Sopan\u0131n fiyat\u0131 toptan 1 dolar daha pahal\u0131. Bu durumda topun fiyat\u0131 ne kadard\u0131?,3. Bir g\u00f6lde bulunan nil\u00fcferler her g\u00fcn ikiye katlanarak g\u00f6l\u00fcn alan\u0131n\u0131 kaplamaktad\u0131r. Nil\u00fcferler 48 g\u00fcnde t\u00fcm g\u00f6l\u00fc kaplad\u0131ysa, g\u00f6l\u00fcn yar\u0131s\u0131n\u0131 ka\u00e7 g\u00fcnde kaplam\u0131\u015ft\u0131r?,\u0130\u015fte cevaplar...\r\n,2017 y\u0131l\u0131nda ise Lyon \u00dcniversitesi\u2019nden Michael Rao isimli bir matematik\u00e7i, geli\u015ftirdikleri bilgisayar program\u0131 sayesinde bir ba\u015fka d\u0131\u015fb\u00fckey be\u015fgen deseni yap\u0131lamayaca\u011f\u0131n\u0131 kan\u0131tlad\u0131. Yani do\u011fru cevab\u0131n 16 oldu\u011fu bilgisayar yard\u0131m\u0131yla bulunabildi.\r\n,Journal of Economic Perspectives'te 2005 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan 'Cognitive Reflection Test' isimli zeka testi en k\u0131sa yoldan IQ seviyesini \u00f6l\u00e7mek i\u00e7in en s\u0131k ba\u015fvurulan testlerden bir tanesi.,1. Sorunun cevab\u0131: 5 cent \/ 2. Sorunun cevab\u0131: 5 dakikada \/ 3. sorunun cevab\u0131: 47 g\u00fcn,1985'te matematik\u00e7iler d\u0131\u015fb\u00fckey be\u015fgenler ile tam 14 farkl\u0131 desen olu\u015fturman\u0131n m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funu s\u00f6yledi ve bu a\u00e7\u0131klama ile bilim d\u00fcnyas\u0131 bu sorunun cevab\u0131n\u0131n bulundu\u011funa ikna oldu. Ancak 2015'te yan\u0131ld\u0131klar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Sonras\u0131nda 2015 y\u0131l\u0131nda Matematik\u00e7iler Casey Mann, Jannifer McLoud-Mann ve David Von Derau, Washington \u00dcniversitesi b\u00fcnyesinde yapt\u0131klar\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fmayla, bu sorunun \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcnde bilgisayar kulland\u0131lar. Kendilerinin \u00f6ne s\u00fcrd\u00fckleri tez, 15'inci bir ihtimalin oldu\u011funu i\u015faret ediyordu.\r\n,2. 5 makine, 5 dakikada, 5 d\u00fc\u011fme \u00fcretiyorsa, 100 makine 100 d\u00fc\u011fmeyi ka\u00e7 dakikada \u00fcretir?,Bir y\u00fczeyde, biti\u015fik d\u0131\u015fb\u00fckey be\u015fgenler kullanarak en fazla ka\u00e7 farkl\u0131 desen elde edebilirsiniz?