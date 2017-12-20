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Sosyal medya bu fotoğraflar yüzünden ikiye bölündü!
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İtalyan ressam Marco Grassi'nin yaptığı resimler sosyal medyayı ikiye böldü. Dikkatli bakınca siz de fark edeceksiniz ama bu oldukça zorlayıcı...
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