Sosyal medya fenomeni kaza yaptı

\u0130stanbul\u2019da E-5 karayolunda bir otomobilin \u00f6n\u00fcnde seyreden araca \u00e7arparak takla atmas\u0131 sonucu meydana gelen kazada 1 ki\u015fi yaraland\u0131. ,Sosyal medya fenomeni Semih Varol, arac\u0131na arkadan \u00e7arp\u0131lmas\u0131 sonucu kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kazay\u0131 \u015fans eseri yara almadan atlatt\u0131.,Kaza, saat 23.15 s\u0131ralar\u0131nda E-5 karayolu Cevizliba\u011f mevkiinde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Kadir Can \u00d6. y\u00f6netimindeki 34 HL 9359 plakal\u0131 otomobil, Ankara istikametine do\u011fru seyir halindeyken kontrolden \u00e7\u0131karak sosyal medya fenomeni Semih Varol y\u00f6netimindeki 34 NC 2988 plakal\u0131 araca \u00e7arparak takla att\u0131. Bariyerlere \u00e7arpan otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Kadir Can \u00d6. ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015f\u0131rken, Semih Varol kazay\u0131 yara almadan atlatt\u0131. Kazay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar durumu sa\u011fl\u0131k, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden \u00e7\u0131kart\u0131lan Kadir Can \u00d6., ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Polis ekipleri kazan\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 g\u00fcvenlik \u00f6nlemi alarak trafi\u011fin 2 \u015feritten ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. Kaza nedeniyle trafikte olu\u015fan yo\u011funluk ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan normale d\u00f6nd\u00fc. Kazay\u0131 yara almadan atlatan sosyal medya fenomeni Semih Varol, \u201cOrta \u015feritte 80 kilometre h\u0131zla gidiyordum, bir anda inan\u0131lmaz bir sesle arabam salland\u0131. Bu ara\u00e7 benim arabama vurarak takla att\u0131. \u0130stanbul\u2019da b\u00fct\u00fcn trafi\u011fi kilitledi. Arkada\u015f\u0131mla bizde bir \u015fey yok, bizde kemer tak\u0131l\u0131yd\u0131. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck kazayd\u0131\u201d dedi.