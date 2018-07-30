Sosyal medya kullanıcılarının yeni kâbusu! Tek tek paylaşıyor...

.,Son g\u00fcnlerde sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131na adeta korku salan bir sosyal medya hesab\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Ad\u0131 a\u00e7\u0131klanmayan 27 ya\u015f\u0131ndaki bir foto\u011fraf\u00e7\u0131 taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan kampanya tabiri caizse Instagram'da 'deja vu' etkisi ya\u015fat\u0131yor. \r\n\r\n,"Sosyal medya benzerliklerle kayn\u0131yor. Ancak Instagram bunun farkl\u0131 bir boyutu." diyen Insta Repeat, benzer mekanlardaki benzer foto\u011fraflar\u0131 bir araya getiriyor. \r\n\r\n,\u0130\u015fte ilgi \u00e7elen o karelerden baz\u0131lar\u0131...\r\n,Sosyal medya Instagram'daki karelerin tek elden \u00e7\u0131km\u0131\u015fcas\u0131na benzer olmas\u0131n\u0131 g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seren 'Insta Repeat' isimli hesab\u0131 konu\u015fuyor .\r\n\r\n,Ba\u015fka bir dey\u015file son d\u00f6nemde hayli pop\u00fcler olan hesap Instagram'da kli\u015felere ba\u015fvuranlar\u0131n da korkulu r\u00fcyas\u0131 olmu\u015f durumda \r\n\r\n,"Gez. Dola\u015f. Benzet." slogan\u0131 ile yay\u0131n hayat\u0131na devam eden bu hesap, bu ana kadar 78 farkl\u0131 g\u00f6nderide hesaplar\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 bir araya getirdi. \r\n\r\n\r\n